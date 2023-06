Grêmio “Somos copeiros”, diz goleiro do Grêmio após classificação para as quartas de final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Um dos protagonistas do Grêmio, o goleiro Gabriel Grando destacou a classificação na Copa do Brasil e está mirando a final da competição. Na noite desta quarta-feira (31), o clube gaúcho venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no estádio Mineirão, em Minas Gerais.

Grando foi um dos personagens principais nas partidas contra o Cruzeiro. No jogo de volta, na vitória do Grêmio, o goleiro foi muito importante salvando o clube em diversas oportunidades. No fim, o camisa 12 exaltou a identificação com o Grêmio e celebrou a conquista.

“Estou aqui desde os 13 para 14 anos. São quase 10 anos de caminhada. Somos copeiros. Não à toa somos o segundo maior campeão. Gostamos dessa competição e tenho certeza que vamos fazer o possível para chegar na final”, disse Gabriel Grando.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, o gol do Grêmio aconteceu. Após saída errada do Cruzeiro no campo de defesa, Suárez aproveitou, roubou a bola e tocou para Villasanti.

O paraguaio bateu no canto e abriu o marcador. Em outra oportunidade, Cuiabano conseguiu passar por dois marcadores e tocou para Bitello que marcou e aumentou o placar. O árbitro de vídeo marcou falta e anulou o segundo gol gremista.

Agora, o Grêmio aguarda o sorteio da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda sem data definida para conhecer o próximo adversário na Copa do Brasil. Neste domingo (04), o clube gaúcho volta a entrar em campo pelo Brasileirão contra o São Paulo, na Arena, às 16h.

