Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Mais uma vez o Inter foi eliminado nesta temporada. Desta vez, o Colorado foi eliminado pelo América Mineiro, na Copa do Brasil, nos pênaltis nesta quarta-feira (31). O lateral-esquerdo do Inter Renê teve uma grande oportunidade de evitar que a partida fosse para os pênaltis. O jogador comentou o lance após a derrota e a desclassificação.

“Sentimento nosso é o do torcedor, de decepção. Fizemos um grande primeiro tempo, revertemos o placar. No segundo, cedemos a pressão deles, mas tivemos chances. Eu tive a oportunidade de fazer o quarto”, disse Renê.

Além disso, o lateral elogiou a produção da equipe durante o primeiro tempo. Na primeira parte da partida, o clube gaúcho conseguiu reverter a situação aplicada em Minas Gerais. No segundo tempo, novamente, o Inter baixou a sua produção e cedeu o gol para o América levando a partida para as penalidades máximas.

“O jogo foi para os pênaltis e tem disso. O Pena escorregou e deu dois toques. O jogo foi o que torcedor esperava pela entrega e pela vontade. Fizemos o nosso máximo, mas não foi o suficiente. A desclassificação tira um pouco da nossa confiança. Vínhamos de duas vitórias. Sabemos o nosso potencial e não podemos baixar a cabeça”, disse o jogador.

Com o resultado, o Colorado está eliminado da Copa do Brasil. O time de Mano Menezes volta a entrar em campo pelo Brasileirão. No sábado (03), o Colorado enfrenta o Santos. A partida ocorrerá às 21h na Vila Belmiro.

“Eu tive a chance na cara do gol”, lamenta lateral do Inter após errar lance na frente do gol do América Mineiro

2023-06-01