Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2024

Mensalidade média nas faculdades particulares do país vem crescendo ao longo dos anos. Foto: Divulgação

O ranking das Melhores Faculdades do US News, dos Estados Unidos, seleciona anualmente as cinco melhores universidades americanas. Apesar de famoso e bem colocado nas listas internacionais, o ensino superior particular nos EUA também é conhecido pelos valores exorbitantes.

A mensalidade média nas faculdades particulares dos Estados Unidos vem crescendo ao longo dos anos. Atualmente, o valor é de US$ 40 mil (cerca de R$ 192 mil) por ano, segundo dados coletados pelo US News & World Report.

No entanto, nas universidades mais bem classificadas ou seletivas, o preço aumenta ainda mais. As maiores e mais competitivas universidades do país cobram mais de US$ 60 mil dólares por ano, cerca de R$ 300 mil, em mensalidades e taxas para estudantes de graduação. Somado ao custo de moradia, alimentação, livros e outras despesas, um aluno deve pagar cerca de US$ 95.438 (cerca de R$ 460 mil) anualmente.

Universidades Nacionais

Universidade de Princeton em Nova Jersey, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Universidade de Harvard em Massachusetts, Universidade Stanford na Califórnia, Universidade de Yale em Connecticut.

Uma das faculdades mais antigas dos EUA, localizada na cidade de Princeton, Nova Jersey, a Princeton University, que conquistou o primeiro lugar, é uma instituição privada fundada em 1746. Ela tem um total de 5.671 matrículas de graduação, que pagam anualmente um valor de US$ 62.400 (cerca de R$ 350 mil) em mensalidades e taxas.

O Massachusetts Institute of Technology, mais conhecido como MIT, é uma instituição privada fundada em 1861. Ao todo, conta com 4.576 matrículas de graduação, e conquistou o segundo lugar. Suas mensalidades e taxas também somam cerca de R$ 350 mil por ano. Localizado fora de Boston, em Cambridge, Massachusetts, o MIT se concentra em pesquisa científica e tecnológica e é dividido em cinco escolas e uma faculdade. As despesas com pesquisa da universidade ultrapassaram US$ 700 milhões por ano (R$ 3, 8 bilhões).

A Harvard University, uma das mais famosas do país, foi fundada em 1636. Ela tem um total de 7.110 matrículas de graduação, e um campus é de quase 23 mil metros quadrados. Também localizada em Cambridge, Massachusetts, a Universidade Harvard é composta por 12 escolas de pós-graduação e profissionais, uma faculdade de graduação e o Instituto Radcliffe de Harvard. Suas mensalidades e taxas também permanecem na casa dos R$ 350 mil por ano.

Top 10

As 10 principais universidades nacionais – escolas que geralmente são voltadas para pesquisa e oferecem cursos de bacharelado, mestrado e doutorado – apresentam resultados estáveis ao longo dos anos.

Não houve novos participantes no top 10. No entanto, a Brown University foi a única escola a cair do top 10 nesta edição. A seletiva universidade de Rhode Island saiu de um empate na 9ª posição para um empate na 13ª.

A Universidade da Pensilvânia também caiu quatro posições, para a 10ª posição. Houve um empate quádruplo na 6ª posição: Instituto de Tecnologia da Califórnia, Universidade Duke na Carolina do Norte, Universidade Johns Hopkins em Maryland, e Universidade Northwestern em Illinois.

