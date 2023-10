Porto Alegre Sonho realizado: casamento coletivo oficializa a união de 15 casais no Palácio da Justiça, em Porto Alegre

27 de outubro de 2023

A cerimônia ocorreu na Galeria dos Casamentos do Palácio da Justiça Foto: Leonardo Radde/TJRS A cerimônia ocorreu na Galeria dos Casamentos do Palácio da Justiça. (Foto: Leonardo Radde/TJRS) Foto: Leonardo Radde/TJRS

A 22ª edição do casamento coletivo selou a união de 15 casais, na tarde de quinta-feira (26), no Palácio da Justiça, em Porto Alegre. Ao som da marcha nupcial, os noivos subiram as escadas do prédio em direção à Galeria dos Casamentos.

A cerimônia foi promovida pelo Memorial do Judiciário do RS em parceria com a Corregedoria-Geral da Justiça e com o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da 1ª Zona da Capital.

O diretor do Memorial do Judiciário, desembargador José Carlos Teixeira Giorgis, deu início à celebração, agradecendo a presença de todos. “É uma cerimônia cada vez mais prestigiada. Toda vez que realizamos, nos emocionamos com a presença dos noivos”, destacou.

Depois, o evento foi conduzido pelo juiz de paz Raul Dias. Oferecido semestralmente para moradores da Capital que não têm condições de pagar pela documentação, o casamento coletivo não tem custos.

Oficializar a união era um desejo antigo da auxiliar de serviços gerais Adriana Borges Julião e do auxiliar de manutenção Ubiratan Borges da Silva. Porém, a condição financeira dos dois os impedia de arcar com os custos. Quando descobriram o casamento coletivo, eles viram o sonho se tornar realidade.

“Fotografei um anúncio no elevador do trabalho e mandei para ele. Perguntarei se queria casar, e ele disse que sim”, contou Adriana.

Sonho realizado: casamento coletivo oficializa a união de 15 casais no Palácio da Justiça, em Porto Alegre

