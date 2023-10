Brasil População brasileira está mais feminina e mais velha, aponta o IBGE

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Agora, as mulheres representam 51,5% do total de brasileiros Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Agora, as mulheres representam 51,5% do total de brasileiros. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A população brasileira tem uma proporção maior de mulheres e está mais velha, apontam dados do Censo Demográfico 2022, divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Agora, as mulheres representam 51,5% dos brasileiros. No Censo anterior, de 2010, elas eram 51,03%. Em 1980, totalizavam 50,23%. Em números brutos, o IBGE contabilizou 104.548.325 mulheres (51,5%) e 98.532.431 homens (48,5%). Atualmente, o País tem 94 homens para cada 100 mulheres.

As mulheres são maioria em todas as regiões do País: Sudeste (51,8%), Nordeste (51,7%), Sul (51,3%), Centro-Oeste (50,8%) e Norte (50,1%).

O Estado do Rio de Janeiro é o que tem a maior proporção de população feminina (52,8%). No Rio Grande do Sul, as mulheres totalizam 51,7% dos habitantes do Estado.

Em apenas três Estados, os homens são maioria: Tocantins, Roraima e Mato Grosso. O Acre foi o único com proporção igualitária entre homens e mulheres.

Ranking de unidades da Federação com maior proporção de mulheres:

1- Rio de Janeiro: 52,8%

2- Distrito Federal: 52,3%

3- Pernambuco: 52,3%

4- Sergipe: 52,1%

5- Alagoas: 52,1%

6- São Paulo: 51,8%

7- Paraíba: 51,7%

8- Rio Grande do Sul: 51,7%

9- Bahia: 51,7%

10- Rio Grande do Norte: 51,6%

11- Ceará: 51,6%

12- Paraná: 51,3%

13- Minas Gerais: 51,2%

14- Espírito Santo: 51,2%

15- Piauí: 51,1%

16- Maranhão: 50,9%

17- Goiás: 50,9%

18- Mato Grosso do Sul: 50,8%

19- Santa Catarina: 50,7%

20- Amapá: 50,3%

21- Rondônia: 50,2%

22- Amazonas: 50,1%

23- Pará: 50,1%

24- Acre: 50,0%

25- Tocantins: 49,9%

26- Roraima: 49,7%

27- Mato Grosso: 49,7%

O Brasil está envelhecendo

A idade média dos brasileiros passou de 29 anos em 2010 para 35 anos em 2022. Pela primeira vez, a população mais jovem, com idade entre 0 e 14 anos, ficou abaixo dos 20%. Segundo o Censo 2022, ela agora representa 19,8% dos brasileiros.

A quantidade de brasileiros entre 15 e 64 anos saltou de 57,7% para 69,3%. O grupo de pessoas com 65 anos ou mais passou de 4% para 10,9%.

Em 2010, a cada 30,7 idosos (65 anos ou mais), o País tinha 100 jovens de até 14 anos. Agora, são 55 idosos para cada 100 jovens.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/populacao-brasileira-esta-mais-feminina-e-mais-velha-aponta-o-ibge/

População brasileira está mais feminina e mais velha, aponta o IBGE

2023-10-27