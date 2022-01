Tecnologia Sony planeja entrar no mercado de veículos elétricos

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

A Sony busca aproveitar sua força em entretenimento e componentes eletrônicos para se lançar em mobilidade de próxima geração. (Foto: Reprodução)

A Sony planeja lançar uma empresa neste ano para entrar no mercado de veículos elétricos, buscando aproveitar sua força nos setores de entretenimento e componentes eletrônicos para se lançar em mobilidade de próxima geração.

A nova companhia, Sony Mobility, foi anunciada no momento em que o grupo japonês explora o “lançamento comercial” de veículos elétricos, afirmou o presidente do conselho de administração da Sony, Kenichiro Yoshida, a jornalistas durante o evento de tecnologia CES, nos Estados Unidos.

“Com nossa tecnologia de chips de imagem e sensores, computação em nuvem, 5G e tecnologias de entretenimento, combinadas com nosso conteúdo, acreditamos que a Sony esteja bem posicionada como uma companhia de entretenimento criativo para redefinir a mobilidade”, afirmou o executivo.

Apesar de sua posição em eletrônicos de consumo ter erodido nos últimos anos diante de rivais como Samsung, a Sony ainda tem um arsenal de tecnologias sofisticadas em áreas como sensores de missão crítica usados em direção autônoma.

A empresa também segue como um dos maiores grupos de entretenimento do mundo e dona de grandes franquias de videogames e cinema.

Yoshida revelou um protótipo de veículo utilitário esportivo, o Vision-S 02, que usa a mesma plataforma de veículo elétrico do coupé Vision-S 01 que começou a ser testado em estradas da Europa em dezembro de 2020.

O executivo afirmou que a Sony enxerga a mobilidade como um “espaço de entretenimento” em que os passageiros podem escolher opções individuais de diversão e usar conexão de internet via redes 5G.

Playstation VR2

No mundo ‘real’ dos games, a dona de um dos consoles mais famosos do mundo retoma um plano ousado dentro da empresa: o Playstation VR2. A realidade virtual é o centro dos planos para a nova geração de videogames da marca e a segunda versão do console deve enfrentar os entusiastas do metaverso.

A Sony não anunciou a data de lançamento nem o preço do Playstation VR2, mas o console deve ser lançado ainda neste ano, com foco em games com realidade virtual, utilizando óculos e dispositivos de controle nas mãos – com os Sense Controllers, já presentes em controles do Playstation 5.

Os óculos serão exclusivos para os aparelhos da Sony e poderão, em algum momento, sofrer adaptações para uso também no console lançado no ano passado. Semelhante a um capacete – com alguns recortes –, os óculos possuem tecnologia HDR e 4K, a tela do óculos tem campo de visão estendido, rastreamento de olhos e resposta tátil, assim como os controles de mão.

A evolução do PlaystationVR, lançado em 2016, entra em um período maior e mais importante para produtos de realidade virtual: o crescimento do interesse de empresas e usuários em experiências que se assemelham ao metaverso. Com o projeto em andamento desde o ano passado, a Sony pode estar com a produção na China já adiantada para distribuir o console no mercado no segundo semestre de 2022.

Construído para o Playstation VR2, a empresa também anunciou o ‘Horizon: Call of the Mountain’, primeiro jogo completamente produzido para a nova geração do videogame. O jogo mistura um mundo selvagem com dinossauros robôs em tamanho gigante, no que se propõe a ser uma busca pela sobrevivência.

