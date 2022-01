Tecnologia Samsung lança projetor portátil e monitor gamer para fisgar “novas gerações”

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2022

Novo projetor Samsung The Freestyle pode ser rotacionado em até 180º. (Foto: Divulgação)

A Samsung realizou um dos seus grandes anúncios da CES 2022 nesta semana: o projetor portátil The Freestyle. O dispositivo de entretenimento com formato cilíndrico pesa apenas 830 gramas.

Com a promessa de exibir imagens nítidas com até 100 polegadas em qualquer tipo de superfície, o projetor tem um formato que permite rotação em até 180 graus. Desta forma, o usuário pode visualizar seu conteúdo em lugares inusitados, como no chão, em uma mesa ou no teto.

O The Freestyle é um produto versátil que oferece recursos das smart TVs da Samsung graças à presença do sistema operacional Tizen, que permite acesso aos principais serviços de streaming e espelhamento de conteúdo de dispositivos Android e iOS.

Outro grande diferencial do produto é que ele pode ser conectado até mesmo em um soquete E-26 de lâmpada. O The Freestyle também possui compatibilidade com baterias externas para quem deseja transportar o projetor por aí sem depender de fios para alimentação.

Projetor multifunção

Compatível com assistentes de voz, o projetor também pode ser usado como alto-falante inteligente ou apenas como iluminação do ambiente quando não estiver transmitindo conteúdo.

Quem gosta de efeitos dos populares projetores 3D de imagens decorativas também pode usar os dois recursos de uma só vez, pois o The Freestyle consegue analisar a música que está tocando e emparelhar efeitos visuais que a acompanhem para criar um clima no ambiente durante uma festa, por exemplo.

A pré-venda online do The Frestyle nos Estados Unidos já começou e, de acordo com o site Tecnoblog, chega ao Brasil ainda em 2022.

Galaxy S21 FE

Samsung finalmente anunciou oficialmente o Galaxy S21 FE (Fan Edition). Assim como o seu popular antecessor, o modelo mira no custo-benefício ao fazer cortes em relação ao top de linha S21, mas sem deixar de lado as especificações de ponta.

O celular conta com uma tela AMOLED Full HD+ de 6,4 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Na parte de design, o modelo conta com resistência contra água IP68, sensor de digitais no display e quatro opções de cores.

As fotos ficam por conta de um conjunto triplo de câmeras com soluções de 12 MP Ultra wide, 12 MP wide e um sensor complementar de 8 MP telephoto. Na parte das selfies, o modelo aposta em uma solução de 32 MP.

E o processador?

Em relação ao processador, o S21 FE contará com variantes trazendo o Snapdragon 888, modelo mais potente da Qualcomm do ano passado, ou o Exynos 2100, feito pela própria Samsung. A diferença no chip varia de acordo com a região – no Brasil, o site da Samsung menciona apenas a edição com chip Exynos, mas o S20 FE também ganhou um modelo com Snapdragon no país, o que pode se repetir futuramente.

