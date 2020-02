Notas Capital Sorteio definiu os 30 boxes para o evento Brechocão

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

As 30 vagas e indicações dos boxes para o evento Brechocão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre foram definidas em sorteio, aberto ao público, realizado nesta quinta-feira,13, na sala de reuniões da Diretoria Geral de Direitos Animais. Ainda para este mês, no domingo, 23, está confirmada a primeira edição do Brechocão.

