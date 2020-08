O sorteio referente ao mês de agosto do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha) ocorrerá na segunda-feira (31). Serão sorteados prêmios em dinheiro que somam R$ 110 mil, sendo o principal no valor de R$ 30 mil.

Nesta edição, estão na disputa quase 15,3 milhões de bilhetes. Além do prêmio principal, há ainda cinco premiações de R$ 1 mil e 150 de R$ 500.

Os cidadãos sorteados serão informados pelo e-mail, SMS ou telefone cadastrados Nota Fiscal Gaúcha. A lista com os nomes dos contemplados será publicada após o sorteio. Para resgatar os valores, os cidadãos têm até 90 dias, a contar da divulgação dos resultados.

O programa

Com mais de 1,8 milhão de pessoas cadastradas, a NFG gera pontos que são acumulados sempre que o consumidor solicitar a inclusão do seu CPF no documento fiscal. O pedido deve ser feito no momento da compra em todos os estabelecimentos varejistas.

Além de ofertar prêmios em dinheiro, o programa ainda distribui recursos para as entidades que atuam nas áreas da saúde, educação, assistência social e proteção animal.

Outra vantagem de participar da NFG são os descontos no IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores).