No dia 1º de setembro, será realizado um seminário on-line com o objetivo de divulgar informações sobre o ambiente inovador da República Tcheca. O evento, que é gratuito e destinado ao público em geral, será transmitido pelo YouTube, às 11h.

Especialistas tchecos abordarão o ecossistema de startups do país. O evento será aberto por Rosângela Herzer dos Santos, diretora da Escola Superior de Advocacia em Porto Alegre, e por Miloš Sklenka, cônsul-geral da República Tcheca em São Paulo.

Em seguida, Ana Hight, da agência CzechInvest, abordará as infraestruturas inovadoras e o ecossistema de startups, assim como o apoio estatal e startups de sucesso.

Ainda na programação, o advogado Kamil Blažek, presidente da Associação para Investimentos Estrangeiros, discorrerá sobre o ambiente legislativo na área das inovações e os investimentos.

Entre os painelistas, estarão presentes Alexandre Mello, coordenador do grupo de Estudos de Direito para Startups, e Fernando Lorenz de Azevedo, Cônsul Honorário da República Tcheca em Porto Alegre.

O evento é promovido em parceria com a OAB-RS (Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul).