As extrações 5478 a 5489 serão sorteadas apenas aos sábados. Os sorteios nas quartas-feiras retornarão em 23 de setembro. O cronograma está disponível nas lotéricas e no site da Caixa .

O sorteio da Loteria Federal é realizado no Espaço Loterias Caixa no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, às 19h. O público pode acompanhar a transmissão do sorteio pela página das Loterias Caixa no Facebook e no Youtube.