Grêmio Soteldo, atacante emprestado ao Grêmio, é oferecido ao Corinthians

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Negociações não devem ter avanços Foto: Lucas Uebel/Grêmio Negociações não devem ter avanços. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o final do Campeonato Brasileiro, as movimentações de transferências já começaram a se agitar. O Corinthians recebeu a oferta de Yeferson Soteldo, que pertence ao Santos e atualmente está emprestado ao Grêmio. Não se sabe se o jogador permanecerá em Porto Alegre e teve o nome levado ao clube paulista por intermediários.

Pelo lado do Corinthians, dificilmente a negociação terá avanços. Apesar de reconhecer a qualidade técnica do jogador, o clube pretende ter uma postura mais cautelosa no mercado, focado na permanência de suas principais peças.

Wendell, lateral-esquerdo do Porto, também foi oferecido ao clube, que adorou a mesma postura.

“O objetivo é manter o Yuri, não só ele, mas qualquer outro atleta, mesmo não sendo nossa intenção, se houver modificação, vamos acionar o mercado. Tem um setor competente para passar o nome e a gente ir atrás. Não é o que a gente espera. Quero ser verdadeiro, tendo situação concreta, vamos falar. Não é nossa intenção, Yuri está feliz, Garro feliz, Memphis feliz, Carrillo feliz, todos que chegaram estão fechados. Isso é difícil conquistar”, disse Fabinho Soldado, em coletiva.

“Espero não falar de nenhuma saída, somente manter o que construímos. Sobre saídas, se tiver alguma ação pontual, vamos comunicar. Nada sobre isso ainda, a conversa com Ramón já ´ocorre há algum tempo. Na véspera do jogo conversamos por muitas horas. Quando tiver definição, vou comunicar os passos até o fechamento do ano”, acrescentou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/soteldo-atacante-emprestado-ao-gremio-e-oferecido-ao-corinthians/

Soteldo, atacante emprestado ao Grêmio, é oferecido ao Corinthians

2024-12-09