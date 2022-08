Política “Sou descendente de índios sim, e com muito orgulho”, diz vice-presidente Hamilton Mourão

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo o general, houve um "erro de preenchimento" no item raça/cor no registro da sua candidatura ao Senado Foto: Bruno Batista/VPR Segundo o general, houve um "erro de preenchimento" no item raça/cor no registro da sua candidatura ao Senado. (Foto: Bruno Batista/VPR) Foto: Bruno Batista/VPR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O vice-presidente da República e candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão (Republicanos), afirmou, na manhã desta quinta-feira (11), que é “descendente de índios sim, e com muito orgulho”.

A declaração foi dada após a imprensa divulgar que, no registro da candidatura do general gaúcho no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a sua raça/cor consta como “branca”. Segundo ele, houve um “erro de preenchimento” no formulário.

“Sou descendente de índios sim, e com muito orgulho. Está estampado no meu rosto e na minha pele, independentemente de qualquer formulário burocrático. Resolveram fazer um escarcéu com um simples erro de preenchimento de um formulário”, disse Mourão nas redes sociais.

Nas eleições de 2018, quando concorreu à Vice-Presidência da República ao lado de Jair Bolsonaro, o general se declarou “indígena” ao TSE.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política