A fala do candidato do PT ao Palácio do Planalto ocorreu no dia 20 de julho, em Guaranhuns (PE), durante uma viagem pelo Nordeste. O ministro atendeu a um pedido do PL, partido de Bolsonaro, que concorrerá à reeleição. Ao TSE, os advogados da sigla alegaram que as declarações de Lula configuram discurso de ódio com ofensas gravíssimas à honra e imagem do presidente.