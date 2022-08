Rio Grande do Sul Dez toneladas de alimentos impróprios para o consumo são apreendidas na Região das Missões

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

A apreensão ocorreu em um mercado em São Luiz Gonzaga Foto: MP/Divulgação

Agentes da força-tarefa do Programa Segurança Alimentar RS, do MP (Ministério Público), apreenderam dez toneladas de alimentos impróprios para o consumo em um mercado em São Luiz Gonzaga, na Região das Missões, durante uma operação realizada na quarta-feira (10).

O estabelecimento foi autuado e teve o depósito, a padaria e o açougue interditados. O nome do mercado não foi divulgado. Duas pessoas foram detidas em razão das irregularidades.

Conforme o MP, essa é uma das maiores apreensões de alimentos já realizadas pela força-tarefa do órgão. Entre os problemas encontrados no estabelecimento, estão alimentos com o prazo de validade vencido – alguns itens há dois anos – e carnes sem procedência e com carimbos de outras localidades e até mesmo falsos. Cerca de 300 dúzias de ovos de origem desconhecida foram apreendidas.

Além do MP, participaram da ação representantes da Vigilância Sanitária Municipal de São Luiz Gonzaga, do Serviço de Inspeção Municipal, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

