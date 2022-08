Rio Grande do Sul Prefeitura de Campo Bom substitui associação que administra hospital onde seis pacientes morreram por falta de oxigênio

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

Motivo foram "os reiterados descumprimentos de cláusulas contratuais". (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A prefeitura de Campo Bom (Serra Gaúcha) rescindiu o contrato com a entidade gestora do Hospital Lauro Reus, o mesmo onde seis pacientes de covid morreram por falta de oxigênio, em março de 2021. A partir da próxima quarta-feira (17), a Associação Beneficente São Miguel será substituída na função pela Associação Hospitalar Vila Nova – o motivo foram “os reiterados descumprimentos de cláusulas contratuais”.

O chefe do Executivo, Luciano Orsi, anunciou a medida durante transmissão rede social Facebook, acompanhado da titular da Secretaria Municipal da Saúde, Suzana Ambros Pereira. A troca só não foi imediata porque o contrato atual tem vigência por mais uma semana.

Orsi acrescentou que havia insatisfação tanto por parte do poder público quanto da população no que se refere ao atendimento, fato que teria tornado a situação insustentável: “Dentre os fatores estão a ausência de profissionais previstos em contrato, descontinuidade do plantão de pediatria e falta de pagamento de tributos”.

Outros detalhes

Os termos preveem, ainda, maior integração do Hospital Lauro Reus com o Pronto Atendimento. “A Associação Hospitalar Vila Nova vai administrar também a unidade, que servirá como posto avançado de atendimento no hospital”, explica a secretária Suzana Ambros Pereira.

Firmado após processo licitatório emergencial, o contrato tem duração inicial de 90 dias. Após esse prazo será aberta uma nova licitação para definir a instituição que assumirá de forma permanente a gestão do hospital.

A prefeitura ressalta que a rescisão não teve custos aos cofres municipais. O processo administrativo é público e pode ser consultado junto ao Departamento Jurídico da prefeitura. Mais informações em campobom.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

