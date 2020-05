Magazine “Sou sobrevivente da violência doméstica infantil”, diz Viola Davis ao se unir a Charlize Theron

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

A atriz Viola Davis afirmou que é uma sobrevivente da violência infantil ao se unir a Charlize Theron, atriz sul-africana que disse na quinta-feira (7) que mais de 50 celebridades do sexo feminino, desde a atriz Reese Witherspoon à jogadora de futebol da seleção norte-americana Megan Rapinoe, estão com ela em sua campanha para combater a violência doméstica contra mulheres durante o período de isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus.

A iniciativa #TogetherForHer foi lançada pela atriz vencedora do Oscar em abril, quando a organização Charlize Theron Africa Outreach Project anunciou que doaria US$ 500 mil (R$ 2,9 milhões) a abrigos para vítimas de violência doméstica nos Estados Unidos e na África do Sul.

