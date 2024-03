Acontece Durante o South Summit Brazil 2024, fórum Brasil de Ideias discute da inovação à inclusão digital

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento de interlocução política e empresarial será realizado na quarta (20). Foto: Jefferson Bernardes/ Agência Preview Evento de interlocução política e empresarial será realizado nesta quarta. (Foto: Jefferson Bernardes/ Agência Preview) Foto: Jefferson Bernardes/ Agência Preview

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Da inovação à inclusão digital – desafios para um Brasil mais competitivo será o tema central das discussões da edição especial South Summit do Brasil de Ideias, fórum de interlocução política e empresarial realizado há duas décadas pelo Grupo VOTO. A programação será realizada nesta quarta-feira (20), em Porto Alegre, no Instituto Caldeira, considerado o maior polo da efervescência de iniciativas tecnológicas do Rio Grande do Sul.

Os painéis terão como speakers o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e CEOs de empresas globais: José Galló, presidente do Conselho de Administração das Lojas Renner, a maior varejista do país; Marciano Testa, fundador do Agibank, e Cris Arcangeli, investidora serial. Destaca-se, também, a participação de Eduardo Cunha da Costa, procurador-geral do estado do RS; Thiago Ribeiro, CEO do South Summit Brazil, e Pedro Valério, diretor do Instituto Caldeira, que acaba de anunciar investimento de R$120 milhões para ampliação de 55 mil metros quadrados.

Ponto de encontro entre startups, empresas e investidores, o South Summit nasceu na Espanha e aterrissou no Brasil por meio de uma parceria firmada pelo Estado, quando, em 2021, o governo participou da edição espanhola e celebrou o acordo para promover o evento.

A edição de 2024 contará com uma ampliação do espaço, passando a ter 38 mil metros quadrados, e deve receber mais de 38 mil pessoas. Para a presidente do Grupo VOTO, Karim Miskulin, é uma honra fazer parte do circuito dos grandes eventos de tecnologia do mundo. “O South Summit proporciona um grande legado para o nosso estado e o nosso país ao fomentar a tecnologia como um pilar de competitividade no cenário internacional”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/south-summit-brazil-2024-forum-brasil-de-ideias/

Durante o South Summit Brazil 2024, fórum Brasil de Ideias discute da inovação à inclusão digital

2024-03-19