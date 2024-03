Acontece Banrisul anuncia participação no South Summit Brazil 2024

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Instituição financeira desponta como uma das protagonistas do ecossistema de inovação do RS. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Consolidando sua presença no cenário de tecnologia, o Banrisul irá participar do South Summit Brazil 2024, programado para acontecer nos dias 20, 21 e 22 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre. Apoiador do evento pelo terceiro ano consecutivo, o banco reafirma seu posicionamento como impulsionador do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul.

A instituição contará com dois espaços exclusivos para receber os visitantes. No estande localizado no Marketplace, o time do Banritech – Programa de Inovação Aberta do Banrisul – estará à disposição para conversar com interessados em conhecer as oportunidades de aceleração de startups que o banco oferece. No local, ainda, um fotógrafo irá captar imagens dos participantes, que poderão levar para casa a foto impressa como recordação do evento. Já na Sunset Street, o banco irá dispor de um ambiente reservado para reuniões, eventos e demonstração de soluções oferecidas pela Vero.

O Banrisul também terá participação ativa no cronograma de palestras e painéis do South Summit Brazil. Na quarta-feira (20), às 11h50, a diretora Administrativa do Banco, Elizabete Tavares, realizará uma apresentação como keynote. Sua palestra, intitulada “Navegando pelas complexidades da Inteligência Artificial (IA): desbloqueando o potencial colaborativo”, irá apontar perspectivas sobre o impacto da IA em modelos de negócio. Ademais, a dirigente irá discorrer sobre a importância da colaboração para a superação de desafios de forma eficiente, rentável e ética no cenário corporativo.

Durante o evento, representantes do banco também irão integrar painéis sobre estratégias para captação de recursos para desenvolvimento de novos negócios, inteligência artificial e meios de pagamento.

Ingressos promocionais para clientes

O Banrisul está disponibilizando aos seus clientes 50% de desconto na aquisição de ingressos do South Summit Brazil. Para aproveitar o benefício, é necessário inserir o cupom BANRINOSSB50OFF_ATT na página de pagamento (válido para a categoria Attendee e limitado a 500 cupons). Demais informações sobre programação, ingressos e palestrantes do evento podem ser acessadas neste link.

Um banco conectado com a inovação

Nos últimos anos, o Banrisul vem ganhando destaque por uma série de ações de fomento ao ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul, adotando iniciativas que demonstram o seu interesse em manter-se atualizado e competitivo em um cenário marcado por constantes transformações.

O Banritech atua no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas por meio do incentivo ao empreendedorismo. O Programa de Inovação Aberta do Banrisul promove a conexão entre o banco, universidades, institutos, centros de pesquisa e startups. Dois ciclos de aceleração já foram lançados, tornando possível o crescimento e maturação de mais de 60 jovens empresas.

Além disso, o Banrisul já lançou quatro editais de Inovação, concedendo mais de R$ 60,6 milhões em crédito para fortalecer negócios inovadores, por meio de linhas de crédito da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

O Banrisul também é sócio fundador do Instituto Caldeira, hub de inovação e tecnologia localizado no Quarto Distrito, em Porto Alegre; patrocinador Master do Navi, hub de ciência de dados e inteligência artificial, também na capital gaúcha; e patrocinador do Pacto Alegre, acordo entre instituições de ensino, governo, empresas e sociedade civil para estimular o empreendedorismo colaborativo em Porto Alegre.

