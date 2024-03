Tecnologia Terapia de graça com robôs? Entenda como a inteligência artificial funciona em tratamentos de saúde mental

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Tratamentos psicológicos assistidos por inteligência artificial têm se mostrado uma alternativa acessível e flexível. (Foto: Pixabay)

A tecnologia tem revolucionado inúmeras áreas de nossas vidas, inclusive como buscamos apoio para nossa saúde mental. Entre as inovações mais promissoras estão os tratamentos psicológicos assistidos por inteligência artificial (IA), que têm se mostrado uma alternativa acessível e flexível para quem precisa de suporte emocional.

Uma pesquisa pioneira realizada por especialistas da Universidade de Stony Brook, em Nova York, em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Mental e Neurociências na Índia e o desenvolvedor do chatbot Wysa, revelou como essa tecnologia está impactando a terapia psicológica.

Descobertas significativas

O estudo esclareceu que, ao interagir com o chatbot Wysa, que utiliza técnicas de terapia cognitivo-comportamental, 1.200 usuários desenvolveram uma “conexão terapêutica” significativa em apenas cinco dias. Essa conexão indica que os usuários sentiram que o bot não apenas os compreendia, mas também os respeitava e se importava com eles.

Outro avanço notável vem na forma do character.ai, uma criação de Sam Zaia, um estudante de medicina de 30 anos. Com base em psicologia, Zaia projetou o character.ai para simular conversas com qualquer pessoa, real ou imaginária, incluindo profissionais de saúde mental.

A facilidade de uso, a disponibilidade constante e a capacidade de salvar conversas fazem deste bot uma ferramenta valiosa e gratuita para quem busca apoio emocional.

Com a crescente demanda por serviços de saúde mental e a escassez de profissionais qualificados, a IA está sendo vista como um recurso capaz de preencher essa lacuna. Ross Harper, CEO da Limbic, expressou otimismo sobre o potencial da IA para atender às necessidades de saúde mental em uma escala global.

A tecnologia também tem o potencial de reduzir o estigma associado à terapia, especialmente entre comunidades minoritárias e pessoas mais velhas, como demonstrado pelo aumento de 29% nas referências para tratamento de saúde mental entre minorias étnicas através da IA da Limbic.

Desafios e considerações

Apesar do entusiasmo, a eficácia da IA em comparação com a terapia tradicional ainda requer mais estudos. Incidentes como uma resposta inadequada do Woebot a expressões de desespero destacam as limitações da tecnologia.

Outro ponto crucial é que as preocupações com a privacidade e segurança dos dados dos usuários permanecem, dada a falta de regulamentações legais que cercam os chatbots de IA, ao contrário das obrigações confidenciais impostas aos psicólogos humanos. As informações são do site Capitalist.

