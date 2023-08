Rio Grande do Sul South Summit Brazil abre inscrições para a Startup Competition 2024

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

O evento chega a sua terceira edição no Brasil. Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

Estão abertas as inscrições para a edição 2024 da Startup Competition do South Summit Brazil. Principal ponto de encontro global de negócios, inovação e empreendedorismo, o evento chega a sua terceira edição no Brasil com números que impactam o ecossistema, com mais de 2 mil startups inscritas de 86 países para a competição de 2023.

O South Summit Brazil (SSB) é correalizado pelo governo do Rio Grande do Sul. Sua última edição ocorreu em março deste ano.

“Na edição de 2023, tivemos 44% dos países do mundo representados, e acreditamos que esse potencial tende a aumentar. Em 2024, o Estado irá abrir o calendário de grandes eventos de inovação na América Latina, o que dá ainda mais visibilidade para as startups que chegarão à final da competição”, disse o vice-governador Gabriel Souza, que tem o evento entre os projetos especiais coordenados pelo seu gabinete.

“O South Summit tem como essência promover conexões. E é o que acontece na Competição de Startups também: colocamos projetos inovadores, investidores e grandes corporações em um mesmo cenário. Startups de qualquer estágio, do mundo todo, têm a oportunidade de contar, ao final do South Summit Brazil, com uma nova perspectiva financeira”, afirma o CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro.

Startup Competition

Após a inscrição, as startups passam por um processo de seleção realizado por um comitê de especialistas, com base em critérios como inovação, viabilidade, escalabilidade e sustentabilidade, além de interesse de potenciais investidores. Os finalistas terão a oportunidade de apresentar seus projetos presencialmente e poderão acessar uma rede exclusiva, com a possibilidade de reuniões individual com investidores e corporações em busca de inovação.

No final, cinco startups sairão vencedoras nas seguintes categorias: Destaque; Mais Sustentável; Mais Escalável; Mais Inovadora; e Melhor Time. As vencedoras de 2023 foram Airway Shield (Destaque – Global Winner South Summit Brazil 2023), Bankuish (Mais Inovadora), Trashin (Melhor Time), Alana AI (Mais Escalável) e Incentiv (Mais Sustentável).

A inscrição é gratuita e recebe projetos de todo o mundo, de qualquer setor e em qualquer fase de desenvolvimento. Mais informações podem ser conferidas no site do evento.

Programa de Embaixadores do Ecossistema

Paralelamente à abertura das inscrições na Competição de Startups e com o objetivo de prospectar líderes do ecossistema de inovação brasileiro que queiram ser porta-vozes do South Summit Brazil 2024, está sendo lançado o Programa de Embaixadores do Ecossistema. Esses representantes terão a missão de se engajarem com parceiros e startups e gerar valor ao ecossistema local.

Sobre o South Summit Brazil

Com o objetivo de fomentar conexões entre startups, empresas e fundos de investimento globais para gerar oportunidades de negócios e conexões de alto valor, o South Summit Brazil 2024 acontece de 20 a 22 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Com 10 anos de trajetória, o South Summit tornou-se um evento líder no ecossistema de inovação e empreendedorismo global.

No Brasil, a primeira edição aconteceu em maio de 2022 e reuniu mais de 500 palestrantes nacionais e internacionais. A segunda, em março de 2023, atraiu mais de 100 fundos de investimento (sendo 30 deles internacionais) e mais de 600 investidores, com movimentação de US$ 123 bilhões sob gestão dos fundos presentes. O evento reuniu mais de 900 speakers e um público total de 22 mil pessoas.

2023-08-01