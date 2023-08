Economia Dólar sobe e se aproxima dos R$ 4,80; Ibovespa recua 0,57%

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2023

O dólar fechou no maior valor em quase duas semanas. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O dólar fechou no maior valor em quase duas semanas. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Influenciado por dados ruins da economia chinesa, o mercado financeiro teve a terça-feira (1º) marcada pela tensão às vésperas da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC).

O dólar aproximou-se de R$ 4,80 e fechou no maior valor em quase duas semanas. Enquanto a bolsa de valores caiu pela primeira vez, após duas altas consecutivas. A moeda norte-americana encerrou esta terça vendido a R$ 4,79, com alta de R$ 0,06 (+1,27%). A cotação subiu durante toda a sessão. Na máxima do dia, por volta das 15h30, chegou a R$ 4,80. O dólar está no maior valor desde 20 de julho.

Enquanto isso, no mercado de ações, o dia foi marcado por prejuízos. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 121.248 pontos, com recuo de 0,57%. O indicador chegou a cair 1,47% por volta das 13h10, mas reduziu as perdas durante a tarde.

O fato de a indústria chinesa ter, em julho, a primeira queda mensal desde abril trouxe nervosismo ao mercado financeiro. O pessimismo dominou os investidores, afetando países emergentes que vendem commodities à China.

Juros

No Brasil, o mercado financeiro continua à espera da decisão do Copom, que nesta quarta-feira (2) deverá reduzir a Taxa Selic (juros básicos da economia) pela primeira vez em três anos. De acordo com a edição mais recente do boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a taxa básica deverá cair 0,25 ponto percentual, para 13,5% ao ano.

