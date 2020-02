Acontece Spa do Vinho promove Festa da Colheita

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Programação especial que acontece nos sábados de fevereiro inclui caminhada nos vinhedos e colheita em parreirais centenários Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Que tal festejar a nova safra em meio aos parreirais, cantando e dançando como nas antigas colheitas dos imigrantes italianos? Esta é uma das atrações da Festa da Colheita promovida pelo Spa do Vinho durante o mês de fevereiro.

A experiência única em meio aos vinhedos do condomínio vitivinícola, localizado em Bento Gonçalves, envolve caminhada até as vinhas, colheita e pisa das uvas junto a parreirais centenários. A programação ocorre durante os sábados, até 23 de fevereiro. Durante o Carnaval, haverá também oportunidade de realizar voos de balão sobre os vinhedos para os hóspedes do hotel. Nas sextas, o Spa oferece jantar temático sobre a história da vindima no Vale dos Vinhedos e, nos domingos, destaque para a culinária e os vinhos da região em meio ao pôr do sol.

O verão é alta temporada no Vale dos Vinhedos por ser a época da colheita da uva, atividade que entusiasma turistas em busca de uma experiência lúdica e autêntica. “Os parreirais estão em seu esplendor e as uvas ficam deliciosas de tão doces, é a época mais festiva do ano para vinicultores e visitantes, quando a colheita é feita e podemos avaliar a nova safra. E a Festa da Colheita é a celebração desse momento”, descreve Deborah Villas-Bôas Dadalt, sócia-diretora do Spa do Vinho.

Informações e reservas devem ser feitas através do telefone (54) 2102-7200 ou do e-mail reservas@spadovinho.com.br. Também é possível adquirir a programação pelo endereço eletrônico https://www.spadovinhoshop.com.br/product-page/festa-da-colheita.

