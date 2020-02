Acontece Banrisul firma convênio com a Olfar Alimento e Energia

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Iniciativa irá beneficiar produtores rurais da região Alto Uruguai do RS. Na oportunidade, o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho (E), salientou que a iniciativa faz parte de uma série de ações que o Banrisul tem realizado para fortalecer o agronegócio gaúcho, priorizando esse setor da economia em seus negócios Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Banrisul lançou oficialmente seu convênio com a Olfar SA Alimento e Energia, acordo que possibilita o financiamento para o custeio das lavouras e a compra de insumos aos produtores rurais associados. O anúncio da parceria aconteceu na noite desta quarta-feira (12), no município de Erechim, em um jantar para cerca de 100 agricultores da região.

Na oportunidade, o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, salientou que a iniciativa faz parte de uma série de ações que o Banrisul tem realizado para fortalecer o agronegócio gaúcho, priorizando esse setor da economia em seus negócios. “A parceria com a Olfar é um caminho para deixarmos nossa estrutura mais eficiente, pois a empresa conhece profundamente a atuação de cada um dos agricultores parceiros. Com essas informações, podemos ter uma avaliação de crédito mais assertiva e operar com taxas menores”, destacou.

De acordo com o vice-presidente da Olfar, Guilherme Weschenfelder, a parceria com o Banrisul proporciona uma plataforma inovadora, que desburocratiza o crédito em toda a área de atuação da empresa, beneficiando os produtores rurais parceiros, que terão acesso nas unidades da Olfar a tudo o que for necessário para o andamento de suas atividades.

O superintendente da Unidade de Crédito de Agronegócios, Robson Santos, explicou que o convênio disponibiliza uma solução de financiamento flexível, que deixa os negócios ainda mais eficientes. “Todos aqui presentes já contam com limites de crédito pré-aprovados e estamos trabalhando para liberar um número ainda maior”, frisou.

O superintendente da Unidade de Expansão de Agronegócios, Odir Antonio Zalamena, salientou que as agências do Banrisul estão de portas abertas para apresentar as vantagens, esclarecer dúvidas e ouvir o feedback dos clientes sobre a nova ferramenta. “O Banrisul e a Olfar estão trabalhando com sinergia para proporcionar crédito de forma ágil ao produtor rural, que é o grande beneficiado desse convênio”, destacou.

O diretor de Originação da Olfar, Paulo Dumke, parabenizou aqueles que atuaram para que a parceria se tornasse realidade. “Nós estamos acompanhando o agricultor da semente ao final do processo, do fomento à venda, disponibilizando as melhores oportunidades a esses parceiros”, pontuou.

O acordo com a Olfar vem sendo construído há cerca de um ano e passa a funcionar imediatamente, com vistas às safras de soja e milho de 2020/21. O Banrisul irá atender a demanda de todos os produtores que aderirem ao convênio, desde que atendidas as condições da política de concessão de crédito da instituição.

O jantar contou, ainda, com uma palestra da economista Giana de Vargas Mores. Também estiveram presentes no evento o diretor de Crédito do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires, o superintendente da Sureg Alto Uruguai, Jenio Galon, o gerente-geral da agência Erechim, Ademir Vargas, a gerente de negócios corporativos da Sureg Alto Uruguai, Luzia Duarte, entre outros funcionários da superintendência, da agência Erechim e das áreas de agronegócios do Banco.

