Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

A planta do Vale dos Vinhedos é a primeira do Brasil com certificado LEED versão 4.0, ou seja, é 100% sustentável Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A tradição atrelada a tecnologia de ponta contam a história da Vinícola Aurora, a maior cooperativa do segmento do Brasil. Prestes a completar 89 anos, em 14 de fevereiro (sexta-feira), a empresa alçou voos muito mais altos daqueles imaginados pelas 16 famílias produtoras de uva de Bento Gonçalves que a fundaram em 1931. Hoje, a Aurora conta com a dedicação de 1,1 mil famílias associadas, em 11 municípios, e o engajamento de 500 funcionários divididos em três unidades em Bento Gonçalves e outra em Pinto Bandeira.

A arte de criar e reinventar, associadas a virada tecnológica, fazem com que a empresa – uma das mais antigas do setor – continue mirando para longe do horizonte. Em 10 anos, o faturamento quase triplicou, atingindo R$ 558 milhões em 2019, o melhor desempenho de toda sua história. O resultado, mais uma vez, a consolida como a vinícola que mais fatura no país e também como líder de mercado nas categorias de vinhos finos, sucos de uva e coolers. O suco representa cerca de 60% da receita total da empresa.

As exportações também vêm se destacando. Em 2019, 756 mil garrafas foram comercializadas para mais de 20 países, sendo Paraguai, China e Estados Unidos os principais compradores.

Por ano, são envasado 64,5 milhões de litros de produtos vinícolas, divididos em 220 itens que compõe o portfólio das 13 marcas da vinícola. Sem falar das novas bebidas: a cada safra, são, em média, cinco lançamentos. Atualmente, os vinhos, espumantes, sucos de uva, destilados e cooler da Aurora estão em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro lideram o ranking.

15% da safra gaúcha vem da Aurora

Nessas quase nove décadas, a agricultura familiar continua sendo a base de sustentação do negócio: mais de 60 variedades de uvas Vitis Vinífera, Americanas e Híbridas são cultivadas pelos associados em 2,8 mil hectares nas cidades de Bento Gonçalves, Veranópolis, São Valentim do Sul, Guaporé, Cotiporã, Monte Belo do Sul, Santa Teresa, Pinto Bandeira, Vila Flores, Farroupilha e Garibaldi. Todas as propriedades ficam dentro de uma raio de 50 quilômetros da unidade industrial da vinícola, o que garante melhor frescor da fruta e evita a fermentação indesejada.

Se na primeira vindima coletiva (1932) foram colhidos 317 mil quilos de uva, hoje os números impressionam, com a produtividade de cerca de 85 milhões de quilos da fruta (entre associados e terceiros) representando, aproximadamente, 15% do total da safra gaúcha para processamento. Durante a vindima, as unidades da vinícola chegam a receber 2,5 milhões de quilos da fruta por dia.

“A Aurora elabora produtos que atendem a todos os públicos, desde o suco de uva, passando pelos diferentes estilos de vinhos e espumantes, desde linhas mais simples até rótulos premium, até opções de soft drink, como o Keep Cooler. As bebidas são resultado do esforço e dedicação de famílias que estão sempre em busca da matéria prima de qualidade e com procedência. São pequenos produtores que unidos formam a maior vinícola do Brasil”, ressalta o diretor superintendente da cooperativa, Hermínio Ficagna.

A caminho do centenário

Duplicar o faturamento nos próximos cinco anos é um dos objetivos da vinícola Aurora com a nova unidade inaugurada em maio de 2019 no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. A nova planta industrial é a primeira fábrica do Brasil com certificado LEED versão 4.0, ou seja, é 100% sustentável. A unidade possui uma área total superior a 18 mil metros quadrados, com estrutura para abrigar o crescimento contínuo da vinícola por décadas.

O diretor superintendente da cooperativa, Hermínio Ficagna, lembra que as conquistas obtidas nesses 89 anos só foram possíveis graças à dedicação de vitivinicultores, à constante modernização do parque industrial, à alta tecnologia das unidades e aos rigorosos padrões exigidos nos processos de produção.

“O cuidado extremo com a rotina produtiva, observado a partir da plantação das mudas ao engarrafamento do produto, faz parte da receita de crescimento constante da Aurora durante todos esses anos”, analisa o superintende.

Números

Agricultura familiar:

· 1,1 mil famílias associadas;

· 2,8 mil hectares de área cultivada em 11 municípios da Serra Gaúcha: Bento Gonçalves, Veranópolis, São Valentim do Sul, Guaporé, Cotiporã, Monte Belo do Sul, Santa Teresa, Pinto Bandeira, Vila Flores, Farroupilha e Garibaldi;

· Mais de 60 variedades de uvas cultivadas. Entre as principais: Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Pinot Noir (Vitis Viníferas) e Isabel, Concord, Seibel e Bordô (Americanas e Híbridas);

· Previsão para a safra 2020: 85 milhões de quilos de uva, representando cerca de 15% da estimativa estadual.

Estrutura:

· 135 mil metros quadrados de área construída no município de Bento Gonçalves. Em 2009, eram 110 mil metros quadrados;

· Capacidade de recebimento de uva na unidade industrial: 2,5 milhões de quilos por dia. Em 2009, eram 1,9 milhões de quilos por dia;

· Tanques de aço inox com capacidade de estocagem de 74 milhões de litros;

· 375 barricas de carvalho francês e americanos;

· 500 funcionários. Em 2009, eram 322 profissionais;

· Responsável pela vinificação: Flávio Zílio (enólogo-chefe).

Comercializações:

· R$ 558 milhões em faturamento em 2019, o melhor desempenho dessas quase nove décadas. Em 2009, foram R$ 196 milhões;

· 64,5 milhões de litros envasados em 2019: 13,5 milhões de vinhos tranquilos; 4,1 milhões de espumantes; 42,7 milhões de sucos de uva; 3,3 milhões de cooler; 181 mil de filtrado doce e 528 mil de frisante. Em 2009, o total foi de 26 milhões de litros;

· Produtos vendidos para todos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, sendo São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro os principais compradores;

· 756 mil garrafas exportadas para mais de 20 países, sendo Paraguai, China e Estados Unidos os principais compradores;

· Escritórios administrativos no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro e representantes comerciais em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal;

· Representes comerciais na China, nos Estados Unidos e em Portugal, além de importadores em outros países;

· 220 produtos, divididos em 13 linhas: Aurora, Pequenas Partilhas, Casa de Bento, Conde Foucauld, Marcus James, Keep cooler, Sangue de Boi, Contry Wine, Maison de Ville, Sain Germain, Prestige, Brazilian Soul (marca destinada ao mercado externo) e Clos des Nobles.

Enoturismo:

· Pioneira no enoturismo na Serra Gaúcha (1967);

· 202 mil visitantes em 2019: 12,22% a mais que o mesmo período do ano anterior (180 mil turistas). Em 2009, passaram pelo espaço 136 mil turistas.

Premiações:

· Vinícola mais premiada do país, com 698 condecorações conquistas em concursos brasileiros e internacionais, sendo 41 delas em 2019, em certames como o Decanter Wolrd Wine Awards (Inglaterra), International Wine Challenge (Inglaterra), Challenge International du Vin (França), Vinalies International (França), CataD’Or Wine Awards (Chile) e Vinus (Argentina).

