Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Roger Greco, proprietário do Outback Steakhouse do Shopping Iguatemi, na Capital, diz que o Plant Burger “veio para ficar” Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Roger Greco é o proprietário do Outback Steakhouse do Shopping Iguatemi, na Capital. A casa, mais uma vez inova, oferecendo agora aos clientes um produto diferenciado que como detalha Greco, “veio para ficar”. É um hamburguer vegano, que entrou para o cardápio nos primeiros dias de fevereiro para atender a demanda de consumidores que optam por um novo estilo de vida.

O Plant Burger, como é chamado, traz em sua composição carne de soja, molho de vegetais com sabor cheddar, alface, tomate e picles, compondo “um prato saboroso”, como reitera o empresário. “A aceitação está acima da expectativa porque é um produto diferenciado com sabor marcante”.

Os cuidados no preparo do Plant Burger vão além de um prato bem apresentado, que instiga o paladar. Na cozinha, a carne é preparada em uma chapa exclusiva, “evitando contaminação cruzada”, como defende Roger Greco. O pão igualmente é preparado sem nenhum componente de origem animal e todos os ingredientes chegam ao restaurante com a certificação da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), pontuando o respeito e o compromisso ao consumidor. “Nossa preocupação é atender a este cliente que faz do alimento vegano a sua opção de vida”. Greco aponta que o segmento, na sua maior parte, é composto por jovens. Muitos ligam, perguntando se existe esta opção no cardápio e o incremento em número de frequentadores alinhados a este perfil vem crescendo no mix do estabelecimento. “O Plaint Burger já é um sucesso nacional”.

Com vasta experiência no segmento varejista, Grego vê com bons olhos este momento da economia brasileira. “Existe melhora no mercado, mesmo que pequena. Estamos conseguindo manter renda, apesar de um movimento menor que tradicionalmente marca os meses de janeiro e fevereiro. Estamos com um menor fluxo de público às sextas à noite e sábados, mas com retorno aos domingos e muito boa frequência de terças a quintas. Isto é reflexo da economia”. (Clarice Ledur)

