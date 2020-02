Acontece Folia dos pequenos garantida com Bailinho de Carnaval

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Atração gratuita acontece no domingo, dia 16 de fevereiro, no BarraShoppingSul Foto: Banco de Dados/O SUL Foto: Banco de Dados/O SUL

Os pequenos já podem preparar as fantasias para cair na folia do BarraShoppingSul em fevereiro. O tradicional Bailinho de Carnaval, acontece no dia 16 de fevereiro, das 16h às 18h, no Centro de Eventos, com entrada gratuita. O salão estará todo ambientado para receber os foliões que vão dançar ao som do bloco da Cia Lúdica. Além do baile, as crianças podem reforçar as fantasias e entrar no clima da festa participando das Oficinas de Máscara e Pintura Facial.

Bailinho de Carnaval/ 16/02/ Centro de Eventos do BarraShoppingSul/ Entrada Gratuita/ das 16h às 18h

Programação

Oficina de Máscara: 16h às 17h30*

Pintura Facial: 16h às 17h30*

Bloco Cia Lúdica: 16h às 16h30

Baile Cia Lúdica: 16h30 às 18h

*Vagas Limitadas

