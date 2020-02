Acontece Fundacred eleita entre as melhores empresas para se trabalhar no Terceiro Setor

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Fundação recebe o título Great Place to Work pela primeira vez na história Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Instituto Great Place to Work divulgou, em 12 de fevereiro, o resultado da pesquisa que elegeu as 75 melhores empresas para se trabalhar no Terceiro Setor. É a primeira vez que a Fundacred, atuante no segmento de crédito educacional, recebe esse reconhecimento. A fundação sem fins lucrativos é destaque no ranking GPTW na categoria Terceiro Setor.

“Um bom ambiente de trabalho não se faz apenas com descontração e paredes coloridas. A grande sacada para ser um GPTW é criar relações de confiança com as pessoas e de transparência, com uma comunicação muito clara sobre o que estamos fazendo”, afirma Gizéli Machado, Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Fundacred.

A Fundacred recebeu a certificação para estar apta a concorrer ao ranking após uma pesquisa de clima organizacional que reuniu depoimentos de colaboradores. A análise do Great Place to Work envolve nove práticas culturais que devem ser desenvolvidas em cada empresa, são elas: Inspirar as pessoas; Falar a verdade com todos; Escutar com sinceridade; Agradecer o bom trabalho; Desenvolver as pessoas; Cuidar das pessoas; Contratar e Receber com foco na cultura; Celebrar as conquistas; e Compartilhar os resultados.

A pesquisa realizada na fundação envolveu cerca de 129 pessoas, representando 81% do quadro atual de contratados. O levantamento indicou que os principais motivos de permanência dos colaboradores são oportunidade de crescimento e desenvolvimento; alinhamento dos seus valores com os da fundação; e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

A Fundacred segue alinhada com o propósito da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU). Atende a uma chamada universal para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade. Internamente, a fundação tem promovido uma série de encontros, além de divulgar periodicamente campanhas para chamar a atenção dos colaboradores para os principais pontos da agenda. Um deles é a equiparação de gêneros no ambiente de trabalho, que fez com que a Fundacred fosse indicada pelo ranking do GPTW.

O orgulho de ser nomeada como uma das melhores empresas para se trabalhar no Estado vai ao encontro do propósito da Fundacred de transformar vidas. Afinal, as boas relações internas, naturalmente, resultarão em ótimas relações externas, favorecendo o diálogo e contribuindo para a melhoria da nossa sociedade.

“O crédito educacional é uma ferramenta bastante poderosa de transformação, por isso, sempre levamos em conta as milhares de vidas que impactamos todos os dias. Reflete diretamente no comprometimento dos nossos colaboradores, trazendo mais propósito e essa sensação de bem-estar ao ambiente de trabalho como um todo. Assim, transforma a organização em um bom lugar para todos trabalharem”, avalia Nivio Delgado, Diretor-superintendente da Fundacred.

A GPTW, autoridade global especializada em transformar as organizações, certifica e reconhece os melhores ambientes de trabalho em mais de 50 países ao redor do mundo. Anualmente publica mais de 40 rankings, premiando as Melhores Empresas para Trabalhar em âmbito nacional, regional, setorial (como TI e Saúde) e temático (Melhores Empresas para Mulheres).

