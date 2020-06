Saúde Spa em casa: receitas de cuidados especiais em tempos de pandemia

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Para desestressar: tratamentos de hotel, no conforto da sua casa. (Foto: Reprodução)

Enquanto não é recomendado viajar, eis algumas receitas providenciais para trazer o bem-estar para dentro de casa.

Massagem Sete Colinas

A ideia é oferecer alívio para as pernas e hidratação para o corpo com fragrâncias que lembram a capital portuguesa.

Ingredientes: 1/2 xícara de chá de azeite orgânico; 1/4 de xícara de chá de óleo essencial de manjericão; Algumas gotas de óleo essencial de limão para estimular a circulação.

Modo de usar: Misture os ingredientes. Passe o óleo nas mãos e em seguida espalhe suavemente na pele para fazer uma automassagem.

Esfoliação corporal com matcha

“O matcha é repleto de antioxidantes que ajudam na desintoxicação, e a aplicação tópica proporciona benefícios para a pele e o corpo. Além disso, o óleo contido nele dá à pele recém polida um brilho hidratado e suavidade”, diz Stephany Collins, líder de terapeutas do spa.

Ingredientes: 1 e ¾ de colher de sopa de pó de matcha; 2 colheres de sopa de óleo corporal (pode usar azeite ou óleo de coco); 3 colheres de chá de sal (grosso é o melhor, mas qualquer grão serve; quem tiver pele muito sensível pode substituir o sal por açúcar).

Modo de usar: Misture o matcha e o óleo em uma tigela até obter uma mistura homogênea e esverdeada. Adicione o sal (ou açúcar) até que a mistura fique uniforme. Tome um banho quente e aplique a mistura do matcha em movimentos suaves e circulares no corpo inteiro. Enxágue a mistura sem usar sabonete. Aplique um hidratante após a esfoliação.

Máscara facial de banana

“Graças à sua alta concentração de vitaminas e ingredientes ativos, essa máscara estimula, acalma e uniformiza o tom da pele”, diz Myriam, especialista facial do Le Spa.

Ingredientes: 1 copo pequeno de leite integral; 1 banana

Modo de usar: Descasque e corte a banana e a casca em pedaços. Bata todos os ingredientes até obter uma consistência uniforme. Com a pele limpa e seca, aplique uma camada grossa no rosto. Deixe por cinco minutos, aplique uma segunda camada e depois uma terceira. Enxague com água morna.

Escalda-pés

“Unindo esses ingredientes, você estimula a circulação, reduz a ansiedade e ajuda a reduzir o excesso de atividade mental, pelos seus elementos yin e yang, e suas propriedades curativas da fitoterapia”, diz Betina Weber, gerente do spa.

Ingredientes: 2 rodelas de limão; uma pitada de alecrim; uma pitada de camomila; capim-limão a gosto; um punhado de gengibre ralado; 3 anis estrelado; sal grosso.

Modo de usar: Aqueça água e coloque em uma bacia. Acrescente todos os ingredientes e mergulhe os pés delicadamente na água, respirando os aromas devagar e concentrando a atenção por 15 minutos.

