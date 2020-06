Saúde Conheça 10 dicas para controlar a compulsão alimentar

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

A compulsão alimentar é um distúrbio sério e que precisa de acompanhamento de um profissional qualificado. (Foto: Reprodução)

A compulsão alimentar é um distúrbio sério e que precisa de acompanhamento de um profissional qualificado. No entanto, seguindo alguns passos simples, é possível se manter no controle e evitar – ou pelo menos reduzir – a compulsão.

Confira abaixo 10 dicas para ajudar nesse processo!

1. Evite as armadilhas

“Você sente compulsão pelo que come. Então, se modificar os alimentos, poderá enfraquecer compulsões antigas e fortalecer novas”, diz a Dra. Marcia Pelchat. Durante cinco dias, os voluntários da sua pesquisa beberam suplementos dietéticos e tiveram menos compulsão por alimentos comuns que desencadeavam a vontade de comer. Ao fim da pesquisa, os voluntários preferiram os suplementos. Os primeiros dias são os mais difíceis, e provavelmente você não vai conseguir eliminar todas as compulsões antigas. Mas, quanto mais evitar esses alimentos, menos irá desejá-los.

2. Dê fim à tentação

Se você foi vencido por uma compulsão e comprou um pacote de biscoitos, mas passou a se sentir culpado ao começar a comê-los, jogue-os fora! “Você se sentirá realizado”, afirma a Dra. Caroline Apovian, diretora do Centro de Nutrição e Controle do Peso do Centro Médico de Boston. Não pense no dinheiro. Se os biscoitos não forem para o lixo, vão direto para sua cintura.

3. Coma nozes

Beba 2 copos de água e coma 6 nozes, 12 amêndoas ou 20 amendoins. Em 20 minutos, eles vão acabar com a compulsão e moderar o apetite, mudando a química do corpo, explica o Dr. Michael F. Roizen.

4. Beba café

Experimente beber um café (ou café com leite) em vez de comer um doce. A cafeína nele contida não vai satisfazer sua compulsão, mas vai lhe poupar algumas calorias e moderar seu apetite, afirma o Dr. Roizen. E só o ritual de prepará-lo ou sair para comprar podem distrair você.

5. Relaxe

O estresse é um grande desencadeador de compulsões. Aprender a lidar com ele pode evitar que você acumule centenas de calorias. Algumas dicas para se livrar do estresse incluem respirar fundo ou visualizar uma paisagem. Você também pode incrementar essa técnica ouvindo músicas relaxantes.

6. Tire uma soneca

As compulsões às vezes surgem quando estamos cansados. Concentre-se no descanso: feche a porta, feche os olhos e reenergize-se.

7. Limpe a boca

Escove os dentes e use antisséptico bucal. “Quando os dentes estão limpos e o hálito fresco, não sentimos vontade de comer”, diz a Dra. Molly Gee, nutricionista da Faculdade de Medicina Baylor, em Houston.

8. Distraia-se

“As compulsões tipicamente duram dez minutos”, afirma o Dr. John Foreyt, da Faculdade de Medicina Baylor. Reconheça isto e mude o foco: ligue para alguém, ouça música, leia um livro, dê uma volta, medite ou exercite-se.

9. Dê um agrado a si mesmo

De vez em quando, podemos tomar um sorvete, sim. Mas prefira um copinho (uma porção de uma bola) e não uma banana split. Experimente também barrinhas de cereais com chocolate light e biscoitinhos sem açúcar que têm, em média, 100 calorias por porção. O segredo é comprar um item de cada vez. E já que 100 calorias a mais todo dia podem sabotar sua dieta, faça um trato consigo mesmo e exercite-se para queimar as calorias extras. Caminhar apressadamente durante 15 minutos queima pelo menos 100 calorias.

10. Planeje ou evite

Varie seu caminho para evitar passar na frente daquela padaria ou pizzaria. Se vai ser inevitável comer uma torta de aniversário, compense as calorias extras, para não comprometer a dieta. Planeje uma das refeições do dia com menos caloria do que o habitual.

