Apesar de explosão no ar, SpaceX celebra teste com foguete projetado para ir a Marte

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2023

Artefato foi explodido instantes após o lançamento, na quinta-feira. (Foto: Divulgação/SpaceX)

Nem é necessário ter diploma em engenharia aeroespacial para saber que foguetes não deveriam explodir. Portanto, para aqueles que não são engenheiros, a explosão do foguete Starship da SpaceX, na última quinta-feira (20) pode ter parecido um desastre – afinal, não é o tipo de resultado que deveria ter provocado comemoração do fundador da empresa, Elon Musk, e de seus funcionários. Mas eles não só aplaudiram, como consideraram um grande sucesso a missão abortada.

A SpaceX não estava necessariamente esperando que o foguete – o mais poderoso e um dos mais complexos a voar – realmente saísse ileso. Embora não tenha alcançado seu objetivo mais ambicioso de ganhar velocidade suficiente para atingir a órbita e depois reentrar na atmosfera, ele obteve outros sucessos ao voar por quatro minutos.

Isso foi suficiente para que os funcionários na sede da SpaceX comemorassem o desempenho. Um funcionário estourou uma garrafa de champanhe nos colegas e Bill Nelson, administrador da Nasa (a agência espacial norte-americana) ainda parabenizou a empresa.

Daniel Dumbacher, diretor executivo do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica, disse que a SpaceX está acostumada a mostrar tanto seus sucessos quanto seus fracassos, como fez quando tentou pela primeira vez pousar o Falcon 9, o foguete que é o seu carro-chefe atual. Muitas dessas tentativas terminaram sem sucesso.

“Eles mostram tudo para todos”, disse Dumbacher. “E isso é ótimo. Na verdade, eu os aplaudo por isso, porque demonstra o quão difícil algumas dessas coisas são.”

Grandes programas da Nasa, como o Space Launch System, que a agência governamental usou para um lançamento à Lua em novembro passado, geralmente não têm o mesmo luxo de explodir e aprender. Muito mais testes e análises no solo costumam ser feitos para evitar falhas públicas constrangedoras – o que retarda o desenvolvimento e aumenta os custos.

“Programas governamentais não têm permissão para operar porque todos os interessados podem supervisionar e dizer não”, acrescentou Dumbacher.

Mesmo com a SpaceX admitindo de forma bem-humorada o fim explosivo do voo, a empresa o considerou como um resultado útil. “Com um teste como este, o sucesso vem do que aprendemos, e o teste de hoje nos ajudará a melhorar a confiabilidade do Starship, enquanto a SpaceX busca tornar a vida multiplanetária”, ressaltou a empresa por meio de postagem no Twitter.

