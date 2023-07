Tecnologia Spotify aumenta preços no Brasil; veja quanto cada plano vai custar

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Segundo a empresa, quem já é cliente seguirá pagando o preço atual até setembro. (Foto: Reprodução)

O Spotify anunciou que vai aumentar os preços para três planos: Individual, Duo e Universitário. A medida será aplicada em mais de 50 países, incluindo o Brasil.

Em um e-mail para usuários, a empresa explicou que quem já é assinante continuará pagando o preço atual até a cobrança em setembro. Veja os novos preços:

— Individual: de R$ 19,90 para R$ 21,90 por mês

— Duo: de R$ 24,90 para R$ 27,90 por mês

— Família: permanece em R$ 34,90 por mês

— Universitário: de R$ 9,90 para R$ 11,90 por mês

Os clientes que estiverem no período de testes poderão seguir no serviço. Após o término do prazo, a primeira cobrança será no preço atual e, só depois, a assinatura será reajustada.

“Vamos aumentar o preço do Premium Individual para continuarmos investindo e inovando nas nossas ofertas e recursos, além de melhorar ainda mais sua experiência”, afirmou o Spotify, no e-mail.

Os planos pagos permitem que usuários escutem músicas sem anúncios em qualquer lugar, mesmo onde não há internet. Além do plano Individual, é possível assinar o plano Duo, voltado para duas pessoas que moram juntas, e o Família, para até seis pessoas que moram no mesmo endereço.

Já o plano Universitário oferece desconto para estudantes com mais 18 anos de idade ou mais e que tenham matrícula em instituições de ensino credenciadas.

Jogo

Se você tinha um celular Nokia no fim dos anos 90, com certeza passou muito tempo vidrado na tela do telefone com o famoso ‘jogo da cobrinha’. Agora, é possível matar a saudade do jogo de uma forma diferente. O Spotify incluiu em seu aplicativo a opção ‘Coma essa playlist’ que permite ao usuário jogar enquanto ouve música.

Para jogar é preciso escolher uma playlist com 20 músicas ou mais e acessar o menu nos três pontinhos, ao lado do botão de baixar. No fim da lista, o usuário poderá encontrar a opção “Coma essa playlist” para abrir o jogo.

Nele, cada música da lista vira um pontinho a ser perseguido para aumentar a cobrinha. A cada ponto recolhido com sucesso a música muda para o próximo sucesso da playlist escolhida. A tela também muda de cor a cada novo disco transformado em pontinho.

A novidade, no entanto, ainda não está disponível para todos os usuários, o que vai acontecer de forma gradativa. No primeiro momento, apenas usuários do sistema iOS estão com acesso ao jogo.

