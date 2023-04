O lançamento estava previsto para ocorrer na base da SpaceX em Boca Chica, no Sul do Texas, e deveria terminar no Oceano Pacífico, próximo à costa do Havaí.

A nave foi projetada para realizar futuras missões à Lua e a Marte. Ela já foi escolhida pela Nasa, a agência espacial americana, para levar astronautas de volta à superfície da Lua na missão Artemis 3, prevista para o final de 2025.