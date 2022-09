Brasil Startups brasileiras captam US$ 174,2 milhões em agosto

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Valor foi movimentado em 43 rodadas de negociação, mas é 80,2% inferior ao registrado em agosto de 2021. Foto: Divulgação Valor foi movimentado em 43 rodadas de negociação, mas é 80,2% inferior ao registrado em agosto de 2021. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As startups brasileiras captaram US$ 174,2 milhões em investimentos no mês de agosto, de acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma de inovação Distrito. O valor foi movimentado em 43 rodadas de negociação, mas é 80,2% inferior ao registrado em agosto de 2021. Naquele mês, foram investidos US$ 880,3 milhões em 77 rodadas. O Distrito afirma, porém, que o total de agosto de 2021 foi impulsionado por rodadas específicas envolvendo grandes startups.

“Vale ressaltar também que o total levantado pelas startups em agosto do ano passado foi o maior desde que iniciamos a série histórica, em 2013. Quando analisamos a evolução dos investimentos, os oito primeiros meses de 2022 já superam o total do ano de 2020, por exemplo, mostrando que o mercado de venture capital continuará relevante no país”, avalia Gustavo Gierun, CEO e cofundador do Distrito.

Acumulado

No acumulado do ano, o estudo aponta que a tendência segue de queda de investimentos. De janeiro a agosto de 2022, foram captados US$ 3,6 bilhões, um valor 45% menor que o mesmo período de 2021, quando foram atraídos US$ 6,6 bilhões.

Segundo o levantamento, o valor médio de rodadas inicias de captação teve crescimento neste ano. O das rodadas pré-seed subiram de US$ 350,6 mil para US$ 788,1 mil, enquanto o de rodadas seed foram de US$ 1,5 milhão para US$ 2,4 milhões. Por outro lado, as rodadas de investimento em startups de fase mais avançada tiveram queda.

Finanças lideram

Na divisão por segmento, as fintechs, startups que atuam na área de finanças, foram as que mais atraíram investimentos, com US$ 97,6 milhões em 12 negociações. O segundo lugar ficou com as startups da área de saúde, as healthtechs, com US$ 47,5 milhões em seis negociações.

“As fintechs continuam na liderança de captações – o que se mantêm desde 2018. Vemos ainda um crescente interesse nas healthtechs, que aparecem em segundo lugar em número de aportes no ano. Já em volume, as retailtechs [que atuam no setor de varejo] se destacam, com US$ 384,4 milhões”, avalia Gierun.

