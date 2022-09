Porto Alegre Feriado da Independência tem manifestação de apoiadores de Bolsonaro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Manifestantes pedem voto na eleição deste ano, falam contra os partidos de esquerda e o Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Divulgação Manifestantes pedem voto na eleição deste ano, falam contra os partidos de esquerda e o Supremo Tribunal Federal (STF). (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão reunidos na tarde desta quarta-feira (7), nas imediações do Parque Moinhos de Vento, o Parcão, em Porto Alegre. O ato celebra os 200 anos da Independência do Brasil.

A maioria das pessoas está reunida, justamente, nas faixas da Avenida Goethe, onde estão localizados carros de som que ditam o ritmo da manifestação. Apoiadores do presidente pedem voto na eleição deste ano, falam contra os partidos de esquerda e o Supremo Tribunal Federal (STF).

O próprio presidente Jair Bolsonaro, em vídeo publicado por apoiadores nas redes sociais, convocou os manifestantes para o ato desta quarta-feira em Porto Alegre. “A todos de Porto Alegre, temos uma data festiva pela frente, os 200 anos da Independência. É o nosso futuro. E mais 200 de liberdade. Todos, no próximo dia 7, no Parcão, em defesa da nossa pátria, do nosso Brasil, da nossa família e da nossa liberdade”, disse o presidente em vídeo.

Os atos favoráveis a Bolsonaro neste 7 de Setembro também ocorrem em diversas outras cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Na capital federal, o presidente discursou e falou em “luta do bem contra o mal” na eleição deste ano, algo constantemente repetido por seus apoiadores na manifestação em Porto Alegre.

Trânsito

A manifestação gera desvios no trânsito na região: a Avenida Goethe está bloqueada nos dois sentidos, entre a Dona Laura até a Dr. Timóteo, e a Mostardeiro também tem bloqueio, entre a Florêncio Ygartua e a Goethe.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre