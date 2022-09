Porto Alegre Desfile de 7 de setembro em Porto Alegre contou com caças da FAB e paraquedistas

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Segundo a organização, cerca de 5 mil militares e civis desfilaram na avenida para um grande público. Foto: Alex Rocha/PMPA Segundo a organização, cerca de 5 mil militares e civis desfilaram na avenida para um grande público. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Em Porto Alegre, o desfile de sete de setembro que celebrou o bicentenário da Independência do Brasil foi realizado na avenida Edvaldo Pereira Paiva. O evento contou com a presença do governador do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e outras autoridades.

Segundo a organização, cerca de 5 mil militares e civis desfilaram na avenida para um grande público. Pela primeira vez, oito paraquedistas do Exército, a bordo de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), saltaram sobre o Guaíba, onde embarcações da Marinha do Brasil e de entidades civis também fizeram um desfile naval.

No chão e no ar

Caças F-5M da FAB cruzaram o céu da capital gaúcha junto de outras aeronaves, como helicópteros da FAB, da Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Na avenida, o desfile motorizado contou com 246 viaturas das forças de segurança. A tropa hipomóvel com 110 cavalos encerrou o evento.

“Evento importante para comemorar o Bicentenário da Independência. Um momento histórico que a sociedade tomou as rédeas da nossa pátria. E que assim seja para sempre”, afirmou o Comandante Militar do Sul, general Soares.

Acampamento Farroupilha

Após o desfile, a Pira da Pátria foi transformada em Chama Farroupilha e conduzida pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) ao Acampamento Farroupilha, montado no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia).

Dentro do Acampamento Farroupilha, a Chama dará início oficial ao evento deste ano, que termina no dia 20 de setembro, data da Revolução Farroupilha, em 1835.

A celebração do dia da Independência voltou a ser realizada depois de dois anos sem a comemoração com o público, em razão da pandemia. A organização ficou a cargo do Exército Brasileiro, em coordenação com a Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Guarda Municipal.

“Tivemos um evento à altura do bicentenário da Independência com grande presença de público e sem incidentes”, disse o governador.

