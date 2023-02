Tecnologia Status do WhatsApp ganha “Amigos Próximos”, posts em áudio e mais

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2023

O pacotão de novidades inclui o Seletor de audiência exclusiva, Status de voz, reações com emojis e mais. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp anunciou um pacotão de novidades para o Status, as publicações temporárias da plataforma. Nesta semana, a companhia apresentou “novas formas de usar o status do WhatsApp”, incluindo funções inéditas como seletor de público exclusivo, Status de voz, reações rápidas e mais.

Seletor de público exclusivo

A primeira das novidades é o “Seletor de público exclusivo”, função extremamente semelhante ao malfadado “Pessoas selecionadas” do Instagram. O autor do status pode escolher exatamente quem pode ver a publicação antes mesmo de publicá-la, tornando a visibilidade do post mais limitada do que as configurações de privacidade tradicionais (“Todos”, “Meus contatos” e “Meus contatos, exceto…”).

O público escolhido mais recente será salvo e usado como o padrão para o próximo status, parecido com o que acontece no Amigos Próximos do Instagram. Dá para mudar a lista a qualquer momento sem interferir nas publicações anteriores e, obviamente, sem notificar nenhum dos contatos.

Status de voz

As publicações temporárias somente com voz enfim serão lançadas no WhatsApp. Em testes já há algum tempo, os status de áudio funcionam de forma semelhante aos posts tradicionais, mas com conteúdo de até 30 segundos gravado na hora.

Reações no Status

Agora dá para interagir com publicações no Status através de emojis. O recurso foi adaptado do chat para as publicações temporárias para incentivar o início de conversas através dos posts, complementando as respostas em texto, áudio ou figurinhas.

Prévia de link mais informativa

Os links inseridos no Status agora serão exibidos com mais detalhes, com uma prévia visual do conteúdo em questão. A adição também é uma adaptação do que já acontece no chat, e melhora a aparência dos status dando uma ideia mais clara sobre o site compartilhado. Essa função está em testes no aplicativo desde novembro do ano passado.

Status na aba “Conversas”

A aba “Conversas” do WhatsApp, também a seção inicial do aplicativo, agora exibirá quando um contato tem uma publicação de Status disponível para visualização. A novidade da interface é semelhante ao que existe nas Mensagens Diretas do Instagram, tornando o post mais fácil de acessar quando disponível, e permitindo que o usuário confira os posts dos contatos com quem teve conversas recentemente. Esse recurso também estava em testes há algum tempo.

