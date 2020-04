Notas Mundo Stephanie Grisham, porta-voz de Trump, deixa o cargo

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

Stephanie Grisham, porta-voz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixará em breve seu cargo para voltar a trabalhar com a primeira-dama, Melania Trump – anunciou a Casa Branca nesta terça-feira (7). A saída de Grisham também pode ser um sinal do início de uma reorganização na equipe por Mark Meadows, o novo chefe de gabinete.

