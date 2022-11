Cláudio Humberto STF esnoba Senado, mas não perde evento em NY

Por Cláudio Humberto | 9 de novembro de 2022

(Foto: Divulgação)

Seis ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) “não conseguem atravessar a rua” para participar de debates no Senado, mas irão a Nova York antes do feriadão do dia 15 para um evento sobre “desafios” e “eleições” no Brasil, afirma indignado o senador Eduardo Girão (Pode-CE), apesar de suas decisões cancelando direitos constitucionais como a liberdade de expressão. Girão lamenta que seus convites para discutir inclusive o ativismo judicial têm sido reiteradamente ignorados pelo STF.

Não estão nem aí

O Senado aprovou ao menos três convites endereçados a Edson Fachin, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Todos ignorados.

Onda de revolta

Girão afirmou que se os ministros tivessem comparecido, o Brasil poderia não estar vivendo essa onda de indignação contra o STF e o TSE.

Gestão roda-presa

Apesar de ser o “tribunal do STF”, o Senado se apequenou nos últimos anos: “Eles só vêm aqui para receber comendas”, diz Girão.

Agenda

O “Lide Brazil Conference” será realizado entre 11 e 14 de novembro em Nova York e está marcado desde setembro.

Indústrias do Nordeste à frente em fontes renováveis

As indústrias do Nordeste são as que mais adotam fontes renováveis de energia em suas linhas de produção, e estas totalizam 60% em toda a região, segundo levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O desempenho das indústrias nordestinas é superior à média nacional de 48%. No Sudeste, por exemplo, apenas 45% do parque industrial aderiu a fontes renováveis nas suas linhas de produção.

Bem à frente

Segundo a CNI, as regiões Sul e Centro-Oeste (49%) são as que mais se aproximam do Nordeste, mas ficam distantes.

Sustentabilidade

O Nordeste também lidera na adoção, pela indústria, de práticas sustentáveis, como a redução da emissão de gases poluentes.

Contra a poluição

A adoção de processos dedicados à redução ou eliminação da poluição do ar e da água é maioria entre nas indústrias da região nordestina.

A conta não fecha

A equipe de transição petista conta com 50 cargos para o trabalho de ponte entre o atual e o futuro governo. Mas figurões da campanha de Lula já informaram que existem “mais de 30 núcleos na transição”.

Honra sem cheque

O convite do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, para que Jair Bolsonaro vire presidente de honra do partido é um gesto importante, que vem até com salário. Mas o controle do PL permanece onde está.

O Brasil em “The Crown”

Talento brasileiro na 5ª temporada de “The Crown”, série do Netflix sobre a realeza britânica: Paulo Pandolpho, premiado pela Royal Academy Londres, responde pela edição do episódio nº 1, nesta quinta (10).

Tudo como dantes

O futebol voltou a dominar as buscas na internet, pouco mais de uma semana após a eleição, segundo a ferramenta Google Trends. Os cinco assuntos mais buscados terça (8) tinham a ver com times e jogadores.

Sem alarde

O número de casos ativos de covid no Brasil está próximo ao menor patamar desde o início da pandemia, diz a plataforma Worldometer. São apenas 123 mil brasileiros infectados com a doença, em todo o País.

Boa nova

Governador reeleito do DF, Ibaneis Rocha, celebra, nesta quarta (9), em cerimônia no Palácio do Buriti, a inauguração do voo internacional direto entre Brasília e Lima (Peru), o primeiro da capital brasileira.

Sem freio

A geração distribuída de energia fotovoltaica (solar) chegou à marca de 15 gigawatts de potência instalada e já gera mais energia que Itaipu. A grata surpresa ficou por conta do aumento de 1GW em apenas 25 dias.

“Antifascismo”, 32 anos

Em 9 de novembro de 1989 começava a derrubada do Muro de Berlim, que separava a Alemanha Ocidental da Oriental, o lado socialista do país que foi quem construiu e batizou o “Muro de Proteção Antifascista”.

Pensando bem…

…o foro privilegiado não acabou, ele apenas foi estendido a todos os brasileiros.

PODER SEM PUDOR

Confusão de nomes

A célebre viagem do deputado potiguar Antônio Bilu ao Rio de Janeiro tem outra versão, tão verossímil quanto engraçada. Ao desembarcar, ele ordenou ao taxista que o levasse ao Hotel “Zero Quilômetro”, referindo-se ao Hotel OK. “Senador Dantas?”, perguntou o motorista, para conferir a rua do hotel. O passageiro respondeu: “Não, deputado Antônio Bilu”.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

