Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Os anexos 1 e 2 do tribunal, onde estão localizados os gabinetes do ministros e as seções administrativas, não foram afetados e estão funcionando normalmente Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A sede do Supremo Tribunal Federal (STF) está passando, nesta segunda-feira (9), por trabalho de perícia da Polícia Federal (PF). Agentes estão analisando os estragos causados pelos atos terroristas ocorridos no domingo (8) no prédio, que abriga o plenário e a presidência da Corte.

A PF utilizou drones e equipamentos 3D para realização do trabalho nas áreas interna e externa. Não há previsão para conclusão do serviço. Em seguida, funcionários do STF vão catalogar os objetos que foram alvo de vandalismo. A sede continua interditada.

Os anexos 1 e 2 do tribunal, onde estão localizados os gabinetes do ministros e as seções administrativas, não foram afetados e estão funcionando normalmente.

Na noite desta segunda-feira, ministros do Supremo devem receber a visita de governadores de estados. O encontro deve ocorrer às 20h, após reunião dos políticos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

