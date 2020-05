Celebridades “Melhor notícia que já recebi”, diz Sthefany Brito ao anunciar sua gravidez

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Em seu perfil no Instagram, a atriz de 32 anos compartilhou um clique de seus dois cachorros ao lado de sapatinhos de bebê Foto: Marcos Serra Lima/Divulgação Em seu perfil no Instagram, a atriz de 32 anos compartilhou um clique de seus dois cachorros ao lado de sapatinhos de bebê. (Foto: Marcos Serra Lima/Divulgação) Foto: Marcos Serra Lima/Divulgação

Sthefany Brito usou suas redes sociais no domingo, Dia das Mães, para anunciar que está esperando seu primeiro filho. Em seu perfil no Instagram, a atriz de 32 anos compartilhou um clique de seus dois cachorros ao lado de sapatinhos de bebê, além de um texto emocionado sobre a novidade

“Nem estou acreditando que estou escrevendo e vivendo esse momento, com lágrimas nos olhos, e o coração cheio de gratidão venho dividir com vocês a melhor notícia que já recebi na minha vida inteira… London e Montininho foram promovidos a irmãos mais velhos e eu (nem acredito) vou ser MAMÃE! Estamos GRÁVIDOS!! @igorraschkovsky Amor, obrigada por embarcar comigo nessa jornada! Te amamos papaizinho! E nesse dia das mães, [meu primeiro com baby no forninho] só desejo ser 1/10 da mãe que dona Sandra foi e é pra gente! Mãe, obrigada por tudo e mais do q nunca obrigada por estar vivendo junto comigo esse momento tão mágico!!!! Te amo demais! Feliz nosso dia!!! E feliz dia pra todas as mamães! As de coração, as de pet, as de sangue, as que criam, as que cuidam… #felizdiadasmaes”, escreveu.

Sthefany e o marido, Igor Raschkovsky, reataram o casamento em abril de 2020, cerca de seis meses depois de anunciarem a separação.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades