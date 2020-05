Magazine Flávia Viana anuncia que está grávida e desabafa: “Após duas perdas, estamos prontos”

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







"Isso prova que tudo tem sua hora", diz a ex-BBB Foto: Divulgação "Isso prova que tudo tem sua hora", diz a ex-BBB. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Flávia Viana, 36, anunciou neste domingo (10) de Dia das Mães que está grávida há três semanas. “A família está crescendo! Esperamos tanto por essa notícia! Nosso bebê arco-íris está a caminho”, comemorou ela em seu perfil no Instagram.

“Após duas perdas, que serviram para nos fortalecer e nos unir ainda mais, estamos prontos pra receber esse filho [ou filha – palpites?] com todo amor do mundo! Por enquanto, nos fogem palavras, mas tudo se resume a uma só: felicidade. Um feliz dia das mães para todas as mamães desse mundo!”, completou.

O anúncio veio acompanhado de uma foto da ex-BBB com o noivo, o humorista Marcelo Zangrandi, e a filha, Sabrina, fruto de seu relacionamento anterior.

“Isso prova que tudo tem sua hora, o momento certo para acontecer, e a gente está vivendo um momento muito incrível das nossas vidas”, acrescentou ela no Instagram Stories, compartilhando uma foto do teste de gravidez.

Mais tarde, ela compartilhou na mesma rede social a decoração especial de Dia das Mães que fez em sua casa. Segundo Viana, o momento é de felicidade por poder “trazer uma nova vida ao mundo”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine