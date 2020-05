Celebridades “Ser mãe é o maior presente que ganhei de Deus”, diz Sabrina Sato

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Apresentadora usou Instagram para mandar mensagem de Dia das Mães

Sabrina Sato, 39, usou suas redes sociais para desejar feliz Dia das Mães. Na tarde deste domingo (10), a apresentadora postou fotos com a filha, Zoe, com a mãe, Kika Sato, 67, da irmã, Karina Sato, 40, com os filhos e, também, da sogra Leda Nagle, 69, com Duda Nagle, 36, ainda bebê. “Ser mãe é o maior presente que ganhei de Deus”, começou Sabrina.

A apresentadora continuou contando nunca ter imaginado sentir algo tão forte e falando sobre a presença de sua mãe neste dia. “Sou muito grata por estar com a minha mãe, mas sei o quanto é difícil para ela estar longe dos meus irmãos nesse período”.

Ela finalizou desejando que o Dia das Mães de 2021 permita a proximidade que o isolamento social causado pela pandemia do coronavírus impossibilitou em 2020. “É por isso que, mais do que nunca, eu desejo um feliz Dia das Mães, cheio de amor, especialmente para todas as mães que estão longe de seus filhos e para as mães que estão trabalhando na linha de frente. Rezo para que tudo isso passe logo e que no próximo Dia das Mães, todos possam estar juntos novamente”, concluiu.

