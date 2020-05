Fama & TV Sthefany Brito se emociona ao explicar a escolha do nome do seu primeiro filho

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Atriz e o empresário Igor Raschkovsky esperam um menino. (Foto: Reprodução/Instagram)

Sthefany Brito, que está grávida de seu 1º filho, revelou nesta segunda-feira (25) que já decidiu o nome do bebê com seu marido Igor Raschkovsky: Antonio Enrico.

Nos stories de seu Instagram, a apresentadora contou que tinha uma “lista infinita” de nomes caso fosse uma menina. Como foi menino, optou por homenagear o avô de Igor e também seu pai, com “Antonio”. Já “Enrico” foi inspirado no filho mais velho de um casal de amigos de Sthefany Brito.

“Um dia o Igor falou: ‘amor, o que você acha de a gente colocar Antonio antes de Enrico?. É uma forma de homenagear o meu avô.’ Eu fiquei muito emocionada porque Antonio é um nome lindo, mas o nosso é especial porque tem um significado duplo. Ele não lembrava, mas Antonio era o segundo nome do meu pai, que faleceu”, contou, emocionada.

Chá revelação

Na tarde do último domingo, a atriz Sthefany revelou o sexo do bebê que está esperando. A novidade foi mostrada em um vídeo publicado no Instagram. Nas imagens, os pets do casal surgiram usando uma bandana verde, que indicava que era um menino.

“Sempre imaginei nossos meninos ‘contando’ pra gente se iriam ganhar uma irmãzinha ou irmãozinho… E assim foi!!!! Que sonho, que emoção! Não poderia ter sido mais perfeito!”, disse a atriz na legenda da postagem.

