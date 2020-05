Fama & TV Influenciadoras ensinam a incluir sustentabilidade na rotina de beleza

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Com mais de 2 milhões de seguidores, Yasmin defende os direitos dos animais e aborda temas de beleza natural e sustentável. (Foto: Reprodução/Instagram)

Foi-se o tempo em que relacionávamos o mercado de beleza a algo fútil e/ou prejudicial ao planeta. Para nossa sorte, a coisa mudou de figura: marcas com propósito e qualidade estão surgindo e o assunto ganhou visibilidade também entre as influenciadoras, que têm assumido um papel ativista transformando o assunto em algo possível e descomplicado.

Tem muita força de vontade envolvida no processo, além de pesquisa e planejamento. Abaixo, apresentamos sete mulheres que ajudam a incluir a beleza sustentável na rotina do dia a dia:

Marieli Mallman

Gaúcha radicada em São Paulo, Marieli Mallman percebeu que precisava consumir de forma consciente quando cursava farmácia: “Comecei a entender a quantidade de químicos desnecessários nas fórmulas, além de formas de produção insustentáveis e muita crueldade animal sendo praticadas e resolvi seguir pelo outro lado.”

Desde 2015, ela usa o YouTube como porta de entrada para quem quer aprender mais sobre o tema. “É possível, sim, consumir produtos mais “limpos” e livres de crueldade animal. Segundo ela, começar com calma e bastante pesquisa é a chave para o sucesso. “Vá com calma, comece encontrando marcas, frequente feiras, converse com pessoas, teste bastante e veja o que funcione para você”, sugere.

Nataly Neri

Nataly Neri é um fenômeno no YouTube e compartilha, desde 2015, sua “busca por autonomia intelectual, mental e de consumo”, como bem escreve na descrição de seu canal. Entre assuntos que permeiam sociedade e gênero, ela busca falar sobre sua vivência como adepta do slow beauty.

Formada em cosmetologia natural, ela aborda com frequência o tema em vídeos, mostrando como fazer makes e produtos de skincare em casa.

Marcela Rodrigues

Quando tudo era mato, nossa colunista de beleza sustentável Marcela Rodrigues já estava lá. Seu blog, aNaturalíssima, fundado em 2014, foi o primeiro site especializado em beleza natural do país. Segundo Ma, informar-se é uma das coisas mais preciosas para quem quer começar a aplicar a sustentabilidade: “Cuidar de si, ter vaidade e consumir faz parte da vida. Mas dá para repensar em como isso impacta a natureza, nossa saúde e até nos faz cair em padrões estéticos irreais”.

Nas redes sociais dela você encontra dicas práticas de autocuidado – tipo como transformar sua rotina de skincare em um ritual holístico e até receitinhas de cremes caseiros e óleos.

Alana Rox

Alana Rox, vegana há 16 anos, conta que começou a produzir seus cosméticos por necessidade: “Antes não existiam produtos realmente naturais e cruelty-free prontos em mercados. Pensando nisso, comecei a fazer tudo em casa e sem muito luxo, de uma forma simples e barata”.

De tanto compartilhar seus truques e receitas com os amigos e conhecidos, decidiu, em 2013, compartilhar oficialmente suas dicas no Instagram. Atualmente Alana tem um programa no GNT, o “Diário de uma Vegana”, é sócia de um dos restaurantes vegan mais legais de São Paulo, o Purana, e embaixadora da marca de beleza natural Baims.

Patrícia Silveira

A dermatologista Patrícia Silveira é expert em desmistificar fórmulas e aborda, principalmente, os benefícios dos tratamentos limpos e toxic free – ou seja, produtos com fórmulas livres de ingredientes tóxicos e não biodegradáveis. No perfil dela você encontra as explicações técnicas de termos como clean beauty, green beauty, cruelty-free, entre outros.

“Ainda há tempo para um novo pensar antes da ação, pois o que comemos, o que compramos, o que usamos, e o que dizemos importa muito”, afirma. Dica de ouro: “planejamento é tudo para quem quer começar a consumir de maneira mais sustentável”.

Yasmin Brunet

A modelo é referência para o grande público quando o assunto é beleza sustentável. Com mais de 2 milhões de seguidores, Yasmin defende os direitos dos animais e aborda temas de beleza natural e sustentável.

Em seu canal no YouTube, compartilha receitas naturais, propõe soluções caseiras para produtos de beleza e indica bons documentários e leituras sobre os assuntos.

Julia Tartari

A maquiadora Julia Tartari é fundadora de uma das marcas de beleza mais descoladas do momento, a MoNA. Criada em 2018, a empresa faz produtos de matéria prima natural e nada borings. Prova disso são suas sombras super pigmentadas que foram até parar nas passarelas da São Paulo Fashion Week. “Trabalhar como maquiadora me despertou a curiosidade sobre pigmentos, texturas e cuidados com a pele. Nasceu então a vontade de criar meu próprio material de trabalho a partir de substâncias naturais”, conta.

