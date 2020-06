Acontece STICC e Sinduscon-RS distribuem cestas básicas

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Foto: STICC/Divulgação

O STICC (Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil), em parceria com o Sinduscon-RS (Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul), distribuiu 400 cestas básicas aos trabalhadores do setor, associados da entidade e integrantes do grupo de risco que atuam em obras em Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Cachoeirinha e Guaíba.

As doações fazem parte da ação “ Corrente do Bem da Construção”.

