Economia Brasil registra 960 mil pedidos de seguro-desemprego em maio

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

O Rio Grande do Sul registrou 66.820 pedidos em maio Foto: Agência Brasil O Rio Grande do Sul registrou 66.820 pedidos em maio. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia informou, nesta terça-feira (09), que foram registrados 960.258 pedidos de seguro-desemprego em maio no Brasil. Esse número é 53% maior do que o verificado no mesmo mês do ano passado, quando foram feitos 627.779 pedidos.

Com isso, subiu para 1.944.125 o total de pedidos de seguro-desemprego desde a segunda quinzena de março, quando a economia brasileira começou a sentir os efeitos da pandemia do novo coronavírus. De acordo com os dados oficiais, esse número representa um crescimento de 26% na comparação com o mesmo período do ano passado (1.541.517 pedidos).

Os Estados com maior número de requerimentos de seguro-desemprego em maio foram São Paulo (281.360), Minas Gerais (103.329), Rio de Janeiro (82.584) e Rio Grande do Sul (66.820).

Nos cinco primeiros meses deste ano, conforme o Ministério da Economia, foram contabilizados 3.297.396 pedidos de seguro-desemprego na modalidade trabalhador formal. O número representa um aumento de 12,4% na comparação com o mesmo período de 2019 (2.933.894).

