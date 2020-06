Acontece Hospital Centenário registra primeiro óbito por Covid-19

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Reprodução)

A Fundação Hospital Centenário e a Prefeitura Municipal de São Leopoldo comunicaram na tarde desta terça-feira (9), o falecimento de um homem, de 56 anos, paciente internado na UTI Covid.

Trata-se do primeiro óbito por Covid registrado no Hospital e quarto óbito do município de São Leopoldo. Ele esteva internado na área Covid desde 29 de maio e era morador de São Leopoldo, do bairro São Miguel. O paciente tinha histórico de pneumonia e tuberculose.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece