Acontece Stok Center chega ao final de 2022 com novo posicionamento institucional e 24 lojas

22 de dezembro de 2022

Ao todo, 20 cidades no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina contam com lojas da bandeira de atacarejo Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Este é um momento muito especial para a Comercial Zaffari. Em outubro, a empresa completou 65 anos e são muitas conquistas para comemorar e se orgulhar. Entre os motivos está o crescimento do Stok Center. Desde a inauguração, a empresa vem fazendo história e hoje chegou à marca de 24 lojas. Ao todo, 20 cidades no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina contam com lojas da bandeira de atacarejo.

Para encerrar o ano de 2022, o Stok Center passa por um processo de renovação e aposta em um novo posicionamento. Ele fala sobre o que o identifica e o torna único para as pessoas que se conectam com a marca, reflete o compromisso com elas e com a sociedade.

“É esse o lugar que queremos ocupar no coração e na mente do nosso cliente. Nosso cliente quer mais do que produtos de qualidade, ele quer um ambiente de compras funcional, com um grande mix de produtos, preço baixo e comodidade para fazer suas compras. O novo posicionamento do Stok Center veio de encontro com a experiência de compras que hoje proporcionamos às pessoas que visitam nossas lojas e nos depositam confiança. Trouxemos uma identidade que é única e exclusiva do Stok Center”, comentou a gerente de marketing da rede Comercial Zaffari, Mônica Schmitz.

A partir de agora, a assinatura que passa a acompanhar todas as ações e direcionamentos da marca Stok Center é “Preço baixo com um Tok a mais”.

Conforme o manifesto da campanha, em um momento econômico delicado, reduzir o custo de vida das pessoas é a nossa maior missão. Mas garantir o preço baixo é só o começo. É preciso ir além. É preciso entregar qualidade em cada mínimo detalhe; enxergar o ato da compra pela ótica dos nossos clientes; sentir na pele o que sentem para podermos dar o nosso toque, e por falar em um toque especial, hoje as lojas Stok Center possuem realmente um Tok mais.

Aquele Tok de exclusividade para que todos tenham acesso a super ofertas no Clube Stok; Um Tok de praticidade para que, através do APP, site e ecommerce, qualquer um possa fazer as suas compras sem sair de casa; e, claro, aquele Tok de cuidado para que toda família se sinta bem dentro das nossas lojas. Façamos então, o que só o Stok Center poderia fazer. Preço baixo com um Tok a mais.

Sobre a empresa

O Stok Center é um novo conceito de supermercados da rede Comercial Zaffari Ltda. Nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul e, há mais de uma década, se caracteriza por priorizar a eficiência e a praticidade.

Traz um conceito de supermercado baseado no sistema de compras self-service, uma forte tendência já consolidada mundialmente. Nos mínimos detalhes, tudo é estruturado para oferecer maior variedade de produtos e preços realmente baixos.

São amplas lojas localizadas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, todas preparadas para atender grandes volumes de compras. Referência em praticidade e preços baixos, o Stok Center tem em sua missão trabalhar para contribuir para a redução do custo de vida dos clientes.

