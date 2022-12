Grêmio Grêmio realiza treino físico no CT Luiz Carvalho

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A partir desta sexta-feira, o grupo de atletas entra em recesso até o próximo dia 2 de janeiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio A partir desta sexta-feira, o grupo de atletas entra em recesso até o próximo dia 2 de janeiro (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O elenco do Grêmio voltou aos trabalhos nesta quinta-feira (22), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. As atividades da pré-temporada estão encerradas para as festas de fim de ano. O período de recesso acaba em 2 de janeiro.

No treinamento desta quinta-feira, as atividades foram voltadas totalmente para a parte física. Após o aquecimento inicial, o preparador Reverson Pimentel comandou uma sequência de atividades alternadas: um circuito físico, com diferentes exercícios que trabalharam fundamentos, salto, deslocamento lateral entre obstáculos, arranque, entre outros aspectos.

Ao final de cada tempo, o grupo realizou tiros de corridas no gramado. Enquanto isso, os goleiros fizeram trabalhos separados, sob a supervisão do preparador Mauri Lima. O técnico Renato Portaluppi acompanhou toda a atividade, que se estendeu ao longo da manhã.

Os atletas Natã, Fernando Henrique e Isaque, assim como os novos reforços Bruno Uvini e Gustavinho, irão realizar treinamentos em alguns dias estabelecidos durante o recesso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio